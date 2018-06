Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump miatt feszült a G7-csúcs

Az eddigi egyik legfeszültebb G7 csúcstalálkozó kezdődött el pénteken Kanadában. Úgy tűnik Donald Trump egyre jobban igyekszik elszigetelni az Egyesült Államokat szövetségeseitől - számolt be az Euronews.

A helyszínről Kristen Welker, az NBC News újságírója tudósította az Euronews nézőit:

"A G7-es csúcs első napján Trump elnök tovább szította szócsatáját Amerika legközelebbi szövetségeseinek egy részével, miután már feldühítette őket a védővámok bevezetésével, most pedig még azt is bejelentette, hogy hamarabb távozik a találkozóról. Az Európai Unió és Kanada ellen is kivetett védővámok bejelentése után az elnök azt írta a Twitteren: várja, hogy kiegyenlítsék a tisztességtelen kereskedelmi megállapodásokat a G7 országokkal, de ha ez nem történik meg, azzal szerinte Amerika még jobban jár. Franciaország, Németország és a házigazda Kanada vezetői mind azt mondták, sérti őket az új vámok bevezetése.

Trump innen Szingapúrba utazik, ahol keddre várható történelmi jelentőségű találkozója Kim Dzsongunnal. Az amerikai elnök célja az atommentesítés. Mike Pompeo külügyminiszter korábban azt mondta, szerinte Észak-Korea eltökélt az atommentesítéssel kapcsolatban, a kérdés csak az, hogy melyik fél pontosan mit ért ezalatt. Trump elnök a maga részéről közölte, hogy készen áll a tárgyalásokra, de ha az nem jó irányba halad, feláll az asztaltól" - olvasható az Euronews honlapján.

A kép a világ hét iparilag legfejlettebb államát tömörítő csoport, a G7 kanadai csúcstalálkozóján készült La Malbaie-ban 2018. június 8-án, forrás: MTI/EPA pool/Ludovic Marin.