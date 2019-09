Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump most Afganisztánnal kavar - reagáltak a tálibok

Az amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az afgán béketárgyalások függőben maradnak addig, amíg a tálibok nem teljesítik kötelezettségeiket. A tálibok szerint az amerikaiak részéről békeellenes nézőpont van a háttérben. Donald Trump hétfőn már úgy fogalmazott: "hamvában holtak" tárgyalások az afgán tálibok vezetőivel.

Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok elkezdte szervezni katonái kivonását Afganisztánból, de úgy néz ki Trump külpolitikai célkitűzése megakadt egy a térségben szokványos támadás miatt.

Kivonulási szándékát Donald Trump már az év eleji beszédében hangsúlyozta, amiben jelezte elhatározását arról is, hogy az afgán tálibokat bevonják a tárgyalásokba. Az elnök beszédében azt is megjegyezte, hogy a béketárgyalás nem lesz egyszerű feladat a majd két évtizednyi háborúzás után, de az "amerikai érdek elsődlegességének biztosítása" miatt szükséges megpróbálni. Ennek ellenére a hétvégén Trump felfüggesztette a tálibokkal szervezett titkos tárgyalást, egy amerikai áldozattal is járó merényletre hivatkozva.

Donald Trump Twitteren megosztott bejegyzéséből még nem derült ki, hogy az Egyesült Államok csak ideiglenesen szünetelteti a tárgyalásokat vagy azok végérvényes felhagyását tervezi. Azonban vasárnap este Mike Pompeo amerikai külügyminiszter egy hírműsornak tett nyilatkozatában igyekezett tisztázni a helyzetet - számolt be róla a Reuters. Bejelentésében elmondta, hogy az afganisztáni béke megteremtéséről folytatott tárgyalásokat berekesztették, és az Egyesült Államok továbbra is nyomást gyakorol a tálib lázadókra, valamint katonai segítséget nyújt az afgán csapatok számára.

"Ha a tálibok nem viselkednek, és nem teljesítik a hetek, bizonyos esetekben hónapok óta tartó felénk irányzott kötelezettségeiket, az elnök nem fogja csökkenteni a nyomást, és nem fogjuk csökkenteni az afganisztáni térségben oly keményen harcoló afgán biztonsági erőknek nyújtott támogatásunkat" - mondta Pompeo a CNN-nek. Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak tehát továbbra is érdekében áll a békés megállapodás a Közel-Keleten,

Trump hétfőn, a Fehér Ház kertjében tartott beszédében megerősítette, hogy továbbra is szándékában áll az amerikai katonák kivonása Afganisztánból. Jelenleg mintegy 14 ezer amerikai katona tartózkodik afgán földön.

"Szeretnénk kivonulni, de a megfelelő időben vonulunk majd ki" - fogalmazott. Az elnök közölte azt is, hogy vasárnap Camp Davidben titkos találkozót tartott volna külön a tálib vezetőkkel, külön Asráf Gáni afgán elnökkel, de ezt is lemondta.

Alkukötési taktika lenne?

A tálibok szerint az amerikai elnök a tárgyalások felfüggesztésével "senki másnak nem ártana, csak maguknak az amerikaiaknak" és "még világosabbá tenné békeellenes álláspontját", de ők is nyitva hagyták az ajtót a béketárgyalások folytatására. A tárgyalás lemondása ellenére a CNN szerint megbeszélés alatt áll egy következő tárgyalás megtartása.

Az érintett kabuli támadásban az amerikai katonán kívül további 11-en haltak meg. Csakhogy a 2001 ősze óta tartó háborúnak majdhogynem mindennapos történése ez, derül ki az Esri terrortámadás figyelő oldaláról. Ha megnézzük a honlap felületén található adatokat, kirajzolódik, hogy csak 2019-ben 173 tálib támadás történt, összesen 1339 halálesettel. Az áldozatok nagy része civil vagy afgán katona, de amerikai katonák is szerepeltek az áldozatok listáján, idén szám szerint tizenhatszor. A béketárgyalások ellenére mind az afgán kormányerők, mind a tálib lázadók folytatták a támadásokat, így a halálos áldozatok száma sem csökkent.

Az adatok alapján lehetséges, hogy az ezúttal történt eset sokkal inkább volt egy amerikaik által várható ürügy az azonnali béke alóli kibúvás miatt, mint nem várt bizonyítéka annak, hogy a tálibok nem gondolják komolyan a békekötési szándékot, vagy egy "jobb alkupozíció érdekében történt támadás" - ahogyan az amerikai elnök és Pompeo írták le az incidenst. Éppen ezért még nem nyilvánvaló, hogy a tárgyalások folytatásához szükség lesz-e a tálibok amerikaiak által kiszabott kötelezettségeik tényleges teljesítésére, vagy Trump a tárgyalás visszavonását és újratervezését csupán alkukötési taktikának szánja - vélekedett a CNN.