Trump most már kivárna 2020-ig a kiegyezéssel

Alaposan lelombozta a piacokat ismét az amerikai elnök. Donald Trump most épp kivárna a Kínával való megyegezéssel a 2020-as elnökválasztásokig, miközben napok vannak csak hátra, és hatályba lépnek az újabb védővámok.

- Nincs határidő, és addig nincs megállapodás sem Kínával ameddig "jó" alkut nem sikerül kötni - mondta Donald Trump amerikai elnök Londonban.

A nyilatkozat azért is lehet fájó a piaci szereplőknek, mert csak néhány nap van hátra december 15-ig, amikor megállapodás hiányában az USA újabb védővámokat vet ki nagyjából 156 milliárd dollár értékű kínai exportra.

Bizonyos értelemben az az elképzelés is tetszik, hogy megvárjuk az elnökválasztást a kínai megegyezéssel

- mondta Trump. Amennyiben ez így lenne, akkor el lehet felejteni a gyors megoldást, még jövő novemberig nincs kilátás arra, hogy rendeződjenek a viszonyok.



- A kínai alku egyetlen dologtól függ. Hogy én alá akarom-e írni. Jelenleg nagyon jól állunk Kínával szemben, amit egy tollvonással tovább fokozhatunk - mondta Trump.

És Kína fizeti meg, Kínának messze a mostani a legrosszabb idénye 57 év alatt. Úgyhogy meglátjuk mi történik

Ez alaposan lehűtheti a várakozásokat, hogy legalább valamilyen kisebb engedményre hajlandó lesz az amerikai vezetés. Stephen Roach, a Yale University oktatója a CNBC-nek azt mondta, hogy Trumpnak az otthon ellene zajló, elmozdítását célzó politikai eljárás közepette jót tenne egy megállapodás, még akkor is ha az csak részterületekre vonatkozna és nem járna különösebb gazdasági haszonnal.

Mint arról beszámoltunk, mások épp az impeachment eljárás miatt számolnak azzal, hogy támogatottsága megerősítse érdekében újabb keménynek ható, protekcionista lépésekkel igyekszik másra terelni a figyelmet az elnök.

Általánosságban estek az árfolyamok a világ főbb tőzsdéin Trump bejelentésére. Miután ez már a sokadik alkalom volt, amikor abban reménykedtek sokan, hogy végre lesz megállapodás, ameddig érvényben maradnak a protekcionista intézkedések minden ilyen vágyakozás szinte naivitásnak tűnik.

Korábban még arról is szó volt, hogy Kína maga is azt szeretné, hogy eltartson a huzavona a 2020-as választásokig, ami után van esély, hogy egy új elnökkel tárgyalhat a kereskedelmi kérdésekről. Azonban az ázsiai országot már most súlyosan érintik a védővámok, idén októberben 27 éves negatív rekordot regisztrált gazdasági növekedésében, leginkább a visszaeső termelőipari teljesítmény miatt.