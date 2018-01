Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump: nagyon stabilan egy zseni vagyok

Az amerikai elnök visszautasította a mentális állapotáról ismét fellobbanó vitát azzal, hogy egy Twitter-üzenetében közölte: „nagyon stabilan egy zseni vagyok” - írta a hvg.hu.

A most megjelent Tűz és düh (Fire and Fury) című könyv szerzője, Michael Wolff szerint még a Donald Trumphoz közelállók is megkérdőjelezik az elnök képességeit. Trump egyszerűen semmibe vette a könyvet, mondván, Wolff egy lúzer - olvasható a hvg.hu-n.

A könyv péntek reggel jelent meg az Egyesült Államokban, habár az elnök jogászai próbálták megakadályozni a publikálást, ám a kiadvány nyomban bestseller lett.

A könyv miatt kirobbant vita beárnyékolja a republikánusok Camp David-i találkozóját, amelyen azt határoznák meg, hogy melyek a legfontosabb célkitűzéseik 2018-ban, milyen stratégiát kövessenek a novemberben esedékes kongresszusi elektori választások előtt.

A kép forrása: AFP Photo/Saul Loeb.