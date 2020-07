Trumpot véleménycikkben választották el Orbántól

Eric Posner, a Chicagói Egyetem tekintélyes jogászprofesszora a New York Times-ban írt arról, hogy míg a magyar miniszterelnök esetében lehet arról beszélni, hogy lebontotta az alkotmányosságot, addig Donald Trump elnök ezt nem tette meg. Azt viszont nem tartja kizártnak, hogy Trump a demokrácia ellen fordítja az amerikaiakat.

Az Egyesült Államokban a demokratikus intézmények változatlanul erősek és mostanáig mindig visszaverték, ha Donald Trump amerikai elnök megpróbálta visszaszorítani őket. A bíróságok, a sajtó, a tagállamok, a hadsereg teljesen szabadok és autonómok, de az igazságügyi minisztérium és szervezetei többnyire engedelmeskedett az államfő kéréseinek - foglalja össze a hvg360 Posner véleménycikkének elejét.

A professzor szerint Trump nem is foglalkozott a hatalma kiterjesztésével a járvány alatt, nem úgy, mint más országok vezetői. Itt említi meg Orbán Viktort, aki szerinte a járványra hivatkozva elővette a demagógok kézikönyvét és szinte önkényúri jogokat követelt ki magának az Országgyűléstől (amelyeket azóta vissza is adott). Posner szerint erre az amerikai elnök nem is lett volna nagyon esélye, mivel egyre népszerűtlenebb 2016-os megválasztása óta. Ha vannak is tekintélyelvű szándékai, nem tud politikai támogatást állítani mögéjük, aminek oka az amerikai demokrácia hosszú hagyománya lehet, míg itthon ennek a berendezkedésnek csak rövid múltja van.

Posner szerint azzal ártott sokat az országnak, hogy hazugságaival és sértéseivel megmérgezte a közbeszédet, valamint hogy megpróbálta a hatóságokat ellenfelei lejáratására használni. Utóbbival szerinte kudarcot vallott, de nem is lépett ki a jogállamiság kereteiből. A professzor úgy látja, ha novemberben nyer, akkor sem kell a legrosszabból kiindulni, mert aligha veszi semmibe az alaptörvényt.

"Ha veszélyt jelent a demokráciára nézve, akkor az azért van, mert megveti az amerikai értékeket és intézményeket, és alkalmatlansága láttán a lakosság úgy gondolhatja, hogy nem működik a jogállam. Ettől most még messze vagyunk, de sokkal közelebb juthatunk hozzá, ha újabb négy évig Trump marad az elnök" - összegzi a portál Posner véleményét és az általa látott legnagyobb kockázatot.