Túl a csúcson - elkezdhet aggódni Merkel?

Az EU "Mentsük meg Merkelt akciója" eredménytelenül zárult - ad hátteret a 16 uniós vezető hét végi mini csúcsértekezletéről a Financial Times. Sikerült elkerülni az elmérgesedő vitákat, ugyanakkor nem hozott számottevő eredményt a tanácskozás. Olaszország első embere készül a második fordulóra.

A háttérben sajátos címkét kapott a 16 EU-tagállam vezetőjének részvételével szervezett hét végi mini csúcsértekezlet: ez az a nap, amikor az uniós vezetők összejönnek, hogy megmentsék Angela Merkelt - kezdi beszámolóját az eseményről a Financial Times (FT).

Ezzel arra célzott a német kancellárnak július elejéig elő kell állnia valamilyen alternatív megoldással azzal szemben, hogy belügyminisztere, Horst Seehofer kezdeményezze a német határ lezárását minden olyan menekült előtt, akit az EU schengeni határain belül egy másik országban már regisztráltak.

Az FT értékelése szerint a június 28-29-ei EU-s csúcsértekezlet előtti előcsúcs győztese Giuseppe Conte olasz miniszterelnökön volt, aki a négyórás egyeztetés után kijelentette, hogy "nagyon elégedett" a tanácskozással. Ez volt az első jelentős európai fellépése EU-s kollégái körében megválasztása óta.

Tízpontos csomag

A "vezetői értekezlet" esélyt adott Merkelnek, hogy vegyen egy nagy levegőt, mielőtt folytatja belpolitika csatáját, amely súlyos válsággal fenyeget. Ha nem sikerül valamilyen európai vagy legalábbis több kétoldalú megállapodással rendeznie a menekültek kezelését, akkor Seehofer beválthatja ígéretét, amire kénytelen lesz nemet mondani. Válaszul a belügyminiszter lemondhat és pártja, a CSU nevében felmondhatja a kormánykoalíciót, azaz megbuktathatja a kancellárt.

A levegővételből azonban nem lett fellélegzés, ugyanis a tanácskozás fő eredménye csupán az volt, hogy a felek szemtől szembe tisztázták nézeteltéréseiket. Conte, aki jogprofesszori állását cserélte a miniszterelnöki bársonyszékre, tízpontos csomaggal érkezett, amely azt ígéri, hogy paradigmaváltást hoz a bevándorlás ügyében, azaz alapjaiban alakítja át a probléma kezelését, amely jelenleg a dublini egyezményre épül.

Nem "mennyiségi" kérdés

Az FT szerint politikai válság szemtanúi vagyunk a menekültüggyel összefüggésben, rég nem a bevándorlók számáról van szó. A 2015-ben érkezett milliós tömeg már a múlté, ennél 90 százalékkal kevesebben kopogtatnak Európa kapuján. Ezzel párhuzamosan az elmúlt három évben egyre erősebb lett a menekültekkel szembeni keményvonalas politikát követő és követelő politikusok hangja.

Valójában három olyan ember szelleme lengte be a tanácskozást, akik nem is voltak jelen. Az egyik Seehofer, a másik olasz kollégája, Matteo Salvini, aki egyik első intézkedéseként nem engedett kikötni Olaszországban egy menekülteket szállító hajót, kockáztatva az azon lévő emberek életét. A harmadik Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A Seehofer vírus hatással van egész Európára - idézte az FT Peter Müller publicista megjegyzését a Der Spiegelből.

Egyetértés

A kevés dolog közül, amiben a felek egyetértettek, az volt, hogy meg kell erősíteni az EU külső határának védelmét. Ennek része, hogy táborokat - úgynevezett ügyintéző központokat - kell létesíteni a menekültstátusért jelentkezőknek Európán kívül. Az FT emlékeztet rá, hogy Orbán már 2016-ban arról beszélt, hogy a bevándorlókat szigeteken vagy valahol Észak-Afrikában kellene "elkeríteni".

Kapott némi hátszelet az a francia-spanyol ötlet is, miszerint az EU-n belül is létrehozhatnának "hotspotokat". Az Európai Bizottság feladata, hogy kiderítse, hogyan lehetne ilyen központokat létrehozni az emberi jogok védelmének biztosítása mellett. Az olaszok is rajta vannak a témán.

Kudarc

A Merkel túlélése szempontjából legfontosabb kérdésben, nevezetesen, hogy mi legyen a másodlagos migrációval, azaz az EU-ban valahol már regisztrált menekültek mozgásával, nem jutottak dűlőre egymással a felek. Berlin és Párizs felvetette, hogy ez ügyben különmegállapodásokat kell kötni, ha nincs közös európai válasz.

Conte legélesebb javaslata, hogy szüntessék meg a dublini rendszernek azt az alapelvét, amely szerint a schengeni térségbe érkezőket abban az országban kell regisztrálni, amelyben átlépte a határt. Ehhez aligha találhat támogatókat, de ettől még az olaszok ütni fogják a vasat.

Joseph Muscat máltai miniszterelnök arról beszélt a tanácskozás után, hogy a résztvevőknek sikerült jobban megérteniük egymás álláspontját a június végi EU-csúcsértekezlet előtt. Az FT szerkesztői úgy látják, hogy ami az olasz miniszterelnököt illeti, ő már nagyon gyúr a következő fordulóra.

A fotó forrása: Aris Oikonomou/AFP

