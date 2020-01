Tusk súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg

Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke, volt lengyel miniszterelnök figyelmeztette a hazája kormánypártjának képviselőit, hogy súlyos hibát követnének el, ha támogatnák a legújabb igazságügyi reformjavaslatot.

Hetek óta éles vita zajlik a lengyel médiában arról a törvénymódosítási javaslatról, amelyet a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) pártjának egyik képviselője nyújtott be. Elfogadása esetén alaposan felforgatná a lengyel bírósági rendszert - írta a gazeta.pl. A múlt hét végén a lengyel parlament felsőháza, az ellenzéki többségű szenátus elutasította a javaslatot, így az újra visszakerül az alsóházhoz, a Szejmhez.

Ezzel kapcsolatban fordult a lengyel kormánypárt szavazóihoz Donald Tusk volt kormányfő, az Európai Néppárt elnöke. A Twitteren megjelent üzenetében azt írta, hogy a javaslat elfogadásával a kormánypárt kivezetné Lengyelországot az unióból. A bíróságokat olyannyira meggyengíthetik, hogy büntetlenül lehet majd lopni. A lengyeleket a lengyelek ellen fordítják. Rájuk szavazol? - tette fel a kérdést, megjegyezve, hogy aki kitart a PiS mellett, az nem mondhatja, hogy nem tudta milyen következményekkel jár ez.

A bíróságokról szóló törvénytervezetet a múlt hónap közepén terjesztették be a Szejm elé mint önálló képviselői javaslatot. A törvénymódosítás büntetné például az Országos Bírói Tanács által hozott döntések megkérdőjelezésénél is. A bírókkal szemben számos büntetést tartalmaz, pénzbüntetéseket, vagy áthelyezéseket, vagy akár elbocsátást. A törvény változtatásokat vezetne be a Legfelsőbb Bíróság első elnökének választási eljárásában is.