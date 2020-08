Tűz egy vegyi üzemben, klórszivárgás a Laura nyomában

Tűz ütött ki egy vegyi üzemben, amely egyebek mellett háztartási tisztítószereket gyárt az Egyesült Államok déli partvidékét letaroló Laura hurrikán pusztítása nyomán, az emberek egyszerre küzdenek a kitelepítés és a koronavírus-járvány nehézségeivel.

Miután a Laura hurrikán végigvonult a Louisinia állambeli Lake Charles városán a szomszédos vegyi üzemből füst csapott fel, amelyet vegyi anyagok kigyulladása okozott - számolt be a forgószél pusztításának egyik rendkívül veszélyes következményéről a CNN. A rendőrség és a tűzoltóság kivonult a BioLab vállalat telephelyére - a cég háztartási vegyi anyagokat, tisztítószereket, fehérítőket és medencék tisztításához használatos, klór tartalmú szereket gyárt.

A hivatalos beszámolók szerint klórszivárgást is tapasztaltak, a környéken lakókat ötszáz méteres körzetben utasították, hogy zárkózzanak be, csukják be az ablakokat és ne használják a légkondicionálókat sem - írta az AP. A gyár személyzetét korábban evakuálták, ám gyorsan visszatértek a helyszínre, hogy megelőzzék az ipari katasztrófát. Végül senki sem sérült meg vagy szenvedett el mérgezést. A hatóságok repülőgépekkel és helikopterekkel nézték végig a tengerpartot hasonló balesetek után kutatva.

A Laura halálos áldozatainak száma közben legalább hatra emelkedett. Egy 14 éves lány és egy 68 éves férfi akkor halt meg, amikor louisianai otthonukra dőlt egy fa, egy 24 éves férfit szén-monoxid-mérgezésben vesztette életét hibás áramfejlesztő-generátora miatt, egy további férfit felborult és elsüllyedt csónakjában ért utol a végzet. Több mint 580 ezer embert telepített ki, akiknek az evakuálási központban gondot okozott a koronavírus-járvány biztonsági szabályainak, elsősorban a szociális távolságtartásnak a betartása. Texas és Louisiana államokban 843 ezer fogyasztó maradt áram nélkül.