Úgy tűnik, eléri a boltokat is koronaválság

Lengyelországban már a kiskereskedelmet sem kíméli a koronavírus-járvány: az egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánc, a Carrefour Polska brutális elbocsátásokat tervez. Magyarországon pedig csökkent a kiskereskedelemben dolgozók száma.

A világ egyik legnagyobb boltlánca, a francia háttéerű Carrefour nemrégiben nyilvánosságra hozta Lengyelországban, hogy csoportos elbocsátások lesznek üzleteikben, amelynek keretében 400-an veszítik el állásukat. A legújabb hírek szerint azonban sokkal nagyobb lesz a leépítés - írta a Business Insider Polska. Az eredeti hír úgy szólt, hogy a francia tulajdonú áruházlánc középszintű menedzsereket tesz az utcára, így a tejes létszám három százalékától válnak meg.

A vállalat háza tájáról kiszivárgó információk azonban arról szólnak hogy a végső elbocsátás tízszerese lesz a tervezettnek, és érinteni fogja a pénztárosokat és az árufeltöltőket is. Azoknak, akik a cégnél továbbra is dolgozhatnak, megváltoztatják munkaszerződésüket, értve ez alatt, hogy módosítják a munkafeltételeiket és a bérezést is.

Rengeteg embert küldene el a mamut

Sajtóinformációk szerint 4035 személynek akarnak felmondani, ami igazolni látszik a Szolidaritás szakszervezet augusztusi negatív forgatókönyvét. A Carrefour szeptember elején azzal magyarázta a tervezett elbocsátásokat, hogy azok a szerkezeti átalakításokkal és a munkafolyamatok módosításával vannak összefüggésben, mind az üzletekben, mind a cég központjában.

Ugyanakkor tény, hogy a járvány erősen hatott a cég eredményeire. A Carrefour Polska eladásai a második negyedéven tíz százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól annak ellenére, hogy a home office-ba kényszerült vásárlók megrendelésinek köszönhetően a kiskereskedelem viszonylag jól jött ki a válságból. Ezzel a vállalat lengyelországi leánya majdnem a legrosszabbul teljesítő Carrefour-érdekeltség volt Európában.

Járványhatás Magyarországon

Nem csak Lengyelországban, Magyarországon is felborította a kiskereskedelmi forgatókönyveket a koronavírus-járvány. Tavasszal az első hullámban nagyon megugrott a forgalom a felhalmozások miatt, majd a kijárási korlátozások miatt rengeteg szaküzlet, áruház bezárt, így lényegében nullára csökkent a forgalmuk. Az online értékesítés volt a tavaszi hónapok nyertese, aztán a járvány nyári enyhülése valamelyest javított a helyzeten.

A járványhatás miatt a kiskereskedelemben foglalkoztatottak száma a második negyedévben csökkent. Április és június vége között 338,5 ezer embernek adott munkát az ágazat, ez több mint 23 ezer fővel elmarad az első negyedéves létszámtól. Egyben 4 százalékos - 14,4 ezer fős - csökkenést jelent a múlt év azonos időszakához képest. Az utóbbi tíz év második negyedévekre vonatkozó adatokból az is látszik, hogy 2016-ban volt a csúcs, akkor több mint 375 ezer ember dolgozott a kiskereskedelemben.