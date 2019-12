Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új EKB-elnök: az új kihívásokra válaszolni kell

A monetáris politika stratégiájának felülvizsgálatához alapos elemzés és nyitottság szükséges - mondta az MTI szerint Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) újonnan megválasztott elnöke hétfőn az Európai Parlament gazdasági és monetáris ügyekkel foglalkozó bizottságában.

Az euróövezet gazdasági növekedése továbbra is gyenge, a világgazdasági kilátások is bizonytalanok. Ugyanakkor az euróövezet fogyasztása továbbra is ellenálló és a munkaerő-piaci feltételek tovább javultak - mondta Lagarde az első parlamenti bizottsági meghallgatásán.

Az EKB monetáris stratégiájának legutóbbi 2003-as felülvizsgálata óta a makrogazdasági helyzet megváltozott, új kihívások jelentek meg, mint a demográfiai és klímaváltozás vagy a technológia lendületes fejlődése, amelyekre válaszolni kell. Az EKB előzetes iránymutatásainak megfelelően a monetáris politikájával továbbra is támogatni fogja a gazdaságot, és az árstabilitás védelmét szem előtt tartva reagál a jövőbeli kockázatokra - jelentette ki Lagarde, aki a felülvizsgálat irányáról és ütemtervéről nem közölt részleteket.

Lagarde szerint a blokklánc technológián alapuló kriptodevizák, amelyeket nagy technológiai vagy pénzügyi cégek támogatnak, csak akkor lesznek hasznosak, ha a kapcsolódó kockázatokat enyhíti a hatékony szabályozás és felügyelet.

Az EKB készen áll erre. Együttműködik más központi bankokkal és nemzetközi hatóságokkal, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen innovációk támogatása és a kockázatkezelés között - tette hozzá az MTI híre szerint az EKB elnöke.

Az EKB továbbra is aktívan részt vesz a központi bank digitális valutájának értékelésében is, mivel az EKB célja a biztonságosabb, innovatívabb és integráltabb eurófizetések előmozdítása. Ez mindenki számára előnyös az euróövezetben, és erősíti az eurót nemzetközi szinten is - véli Lagarde.