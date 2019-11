Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új európai módi: nincs kormány, nincs probléma

Spanyolországnak gazdasági reformokra lenne szüksége, ám miután várhatóan a mai választás is patthelyzetet eredményez a pártok között, kicsi az esélye annak, hogy sikerül cselekvőképes kormányt alakítani. Másrészt legalább rossz kormány sem kerülhet hatalomra.

A spanyolországi parlamenti választások előtt megjelent közvélemény-kutatások azt jelezték előre, hogy az országban tovább folytatódik az évek óta tartó politikai bizonytalanság - derül ki a CNBC cikkéből. Pedro Sanchez szocialista pártja (PSOE) élén megnyerte az áprilisi választást, ám nem tudott kormányzóképes pártkoalíciót kialakítani a parlamentben, ezért a király új szavazást írt ki november 10-ére. A helyzet azonban úgy áll, hogy szakértők szerint még töredezettebbé válik a politikai paletta, ezért még nehezebbé válik a koalícióalakítás.

Az előrejelzések szerint a PSOE a szavazatok 27 százalékát gyűjtheti be, amivel fényévekre van az kormányzóképes többségtől. A második helyen a konzervatív Néppárt áll, 21 százalékkal. A 2008-as pénzügyi válság előtt ez a két politikai erő váltotta egymás a hatalomban, ám a megszorító gazdaságpolitika, amire egymást követően rákényszerültek, erősen amortizálta szavazóbázisukat, miközben több bal- és jobboldali párt is alakult a hagyományos gazdasági-politikai elit ellenfeleként pozicionálva magát.

Rosszabb számok

Jellemző a helyzetre, hogy az április választáson a PSOE 29 százalékot, míg a Néppárt 17 százalékot szerzett. Ráadásul az Eurasia Group előrejelzése szerint nem kevesebb, mint 13 pártnak van esélye arra, hogy bekerüljön a következő törvényhozásba. Az elemzők így csak találgatják, milyen színezetű kormánykoalíció alakulhat.

Az Eurasia Group három forgatókönyvet tart elképzelhetőnek. Az első szerint Sanchez vezetésével baloldali pártokból és a mérsékelt katalán szeparatista politikai erőkből állhat össze egy koalíció. A második szerint Sanchez kisebbségi kormányt alakít, amelyet kívülről támogathatnak jobboldali pártok. A harmadik lehetőség, hogy marad a patthelyzet és hamarosan jöhet egy újabb parlamenti választás.

Az áprilisi szavazás után a PSOE elnöke azzal próbálkozott, hogy megnyerje a radikális baloldali Podemos támogatását anélkül, hogy a kormányzásba is bevonták volna annak politikusait. A Podemos azonban nem akarta kívülről támogni a PSOE-t, ezért Sanchez feladta a kormányalakítási próbálkozást, amivel utat nyitott az előrehozott választások előtt. Ez a hazardírozás nem jött be - állapítja meg Federico Santi, az Eurasia Group szakértője. Szerinte a baloldali politikai erőknek most sem lesz többségük, így a balra hajló katalán szeparatistákhoz kell fordulniuk, ám ezzel egy nagyon sokfelé húzó társaságot kellene összefogni.

Nem lesz ez jó

Spanyolországnak gazdasági reformokra lenne szüksége ahhoz, hogy felkészülten várja a következő gazdasági recessziót, ám ha meg is alakult egy kormány, nem lesz elég stabil ahhoz, hogy bármilyen költségvetési reformot végrehajtson, nem beszélve az olyan hosszú távú kihívásokra adandó választól, mint a társadalom elöregedése. Az ország még mindig nagyon magas munkanélküliséggel és magas államadóssággal küszködik.

Szakértők szerint a gazdaság még egy ideig gyorsabban növekedhet, mint az eurózóna átlaga, de a tempó lassul. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint 2019-ben 1,9, 2020-ban 1,5 százalék lehet a növekedési ütem, miközben a munkanélküliségi ráta a 2018-as 15,3 százalékról idén 13,9 százalékra csökkenhet.