Új front nyílt az EU-s oltásháborúban. kérdőre vonták a Bizottságot a svédek

Svédország tájékoztatást akar az Európai Bizottságtól arról, mennyit kell fizetnie a Pfizer/BioNTech páros vakcinájának fiolájáért, mert nem mindegy, hogy abból öt vagy hat oltásdózist lehet-e felszívni. A hatodik szippantáshoz speciális fecskendőre van szükség, ami nem biztos, hogy kéznél van.

Svédország egészségügyi hatósága választ vár az Európai Bizottságtól arra a kérdésre, mennyit kell fizetnie az amerikai-német Pfizer/BioNTech gyógyszergyártó páros vakcinájának egy-egy fiolájáért. Az ügynökség reméli, hogy még azelőtt választ kap, hogy néhány héten belül el kell küldenie az első utalást - derül ki a Reuters tudósításából. A svéd Dagens Nyheter napilap korábban arról számolt be, hogy a stockholmi kormány visszatartja a fizetést addig, amíg nem derül ki, hány dózis oltást lehet kicsalogatni egy-egy fiolából, ugyanis ha a Pfizer hat után nyújtja be a számlát, de csak öt jön ki, az rossz üzlet lenne.

Öt vagy hat

Most arra várnak, hogy az Európai Bizottság és az amerikai gyógyszergyártó eldöntse, mi a matek - ismerte el a lapértesülés hitelességét Anders Tegnell virológus, a kormány járványügyi főtanácsadója. Szerinte addig nincs gond, amíg nem kell fizetni, így még hetek állnak a felek rendelkezésére, hogy eldöntsék ezt a vitát. A Pfizer svéd leányvállalata nem kommentálta a lapértesülést, annyit közöltek, hogy mivel megvan az engedély a hatodik dózis kinyerésére, ezzel számolnak. Ezt az engedélyt az európai gyógyszerhatóság adta ki január elején, hogy növelje a vakcinával beoltható személyek számát.

A probléma lényege, hogy a hatodik dózis kinyeréséhez speciális szerszámra, mármint injekciós felszerelésre van szükség. El kell ugyanis kerülni a legkisebb veszteséget is a folyadék felszívásánál és beadásánál. Ilyen eszköz azonban nem minden országban áll rendelkezésre, így elfogadhatatlan lenne, ha annak is hat dózisért kellene fizetnie, amely csak ötöt tud kinyerni egy-egy fiolából - mondta Richard Bergstrom, a svéd kormány vakcinakoordinátora. Svédország egyébként saját szükségletén felül rendelt az uniós oltáskészletből, hogy juttasson belőle az EU-n kívüli, de azzal szorosan összefonó Norvégiának is.

Ezer bocsánat!

Eközben Stafan Lofven, Svédország miniszterelnöke töredelmesen bocsánatot kért a néptől azért, hogy nem estek neki a járványkezelésnek már a kezdetén agresszívebben, s ezért a szomszédos országoknál magasabb lett a halálozási arány Svédországban - tudósított a Bloomberg. A kormányfő kijelentette, hogy mindezért teljesen őt terheli a felelősség, végül is ő adott engedélyt a Tegnell nevéhez fűződő viszonylag laza, ajánlásokon és nem kötelező korlátozásokon alapuló intézkedésekhez.

Az utóbbi indoka egyébként az volt, hogy a járvány hosszan elhúzódik, így képtelenség leállítva tartani a gazdaságot addig, amíg végre lecseng. A szigorú, kötelező szabályozást pártolók ellenérve ezzel szemben, hogy ha sok az egyidejűleg kórházi ápolásra szoruló beteg, akkor az egészségügyi rendszer képtelen ellátni őket.

A Dagens Nyheternek nyilatkozva a miniszterelnök elismerte, hogy a kormány rossz válasza miatt több idős ember vesztette életét lakosságarányosan, mint a szomszédos országokban, továbbá a tömeges tesztelést korábban kellett volna elkezdeni. A szakértők szerint a svéd kormány a "túl keveset, túl későn" szabálynak megfelelően váltott stratégiát januárban, amikor kötelező - megszegésük esetén büntetéssel járó - korlátozásokat vezetett be a gyülekezéssel és azzal kapcsolatban, hányan tartózkodhatnak egyszerre a boltokban.