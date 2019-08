Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új frontok nyílnak a kereskedelmi háborúban

Washington hétfőn valuta-manipulátornak minősítette Kínát, azzal vádolva meg a pekingi vezetést, hogy szándékosan gyengíti nemzeti valutáját - írja az MTI.

Az amerikai pénzügyminisztérium hétfőn a pénzpiacok zárása után hozta nyilvánosságra közleményét, amelyben Kínát valuta-manipulátornak minősítette. A közleményt, Steve Mnuchin miniszter aláírásával, nem sokkal azután tették közzé, hogy Donald Trump amerikai elnök Twitteren ismételten szemrehányást tett Kínának azért, mert szerinte szándékosan gyengíti nemzeti valutáját annak érdekében, hogy tisztességtelen kereskedelmi előnyre tegyen szert.

A pénzügyminisztérium - megjegyezve, hogy Kínában nem új gyakorlat a nemzeti valuta, a jüan leértékelése -, leszögezte: "az elmúlt napokban Kína konkrét lépéseket tett valutája leértékelésére, miközben fenntartja alapvető külföldi valutában meglévő tartalékait".

Elemzők szerint a kormányzat döntése szimbolikus volt, és egyben lehetővé teszi az újabb vámemeléseket is. Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) megszólaltatta Eswar Prasadot, a Cornell Egyetem professzorát, aki a kínai pénzügyi rendszer egyik szakértője. Prasad szerint az amerikai döntés politikai megfontolásokból született, hiszen a jüan leértékelése nem először fordult elő, és korábban már Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakcióvezetője is felhívta rá a figyelmet. A The Wall Street Journal című lap Chris Kruegernek, a washingtoni Cowen Research Group stratégája véleményének adott helyt. Krueger szerint az amerikai-kínai kereskedelmi háború további szélesedésére lehet számítani.

Elemzők felhívják a figyelmet arra: Peking azt követően cselekedett, hogy Donald Trump a múlt csütörtökön 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura. A tervek szerint szeptembertől bevezetendő pótvámokat az amerikai elnök azzal indokolta, hogy Peking újra akarja tárgyalni a tervezett kereskedelmi megállapodást, nem teljesítette a több amerikai agrártermék vásárlására tett korábbi ígéretét, és nem állította le az amerikai kábítószerválságért rendkívüli mértékben felelős, opiát tartalmú fájdalomcsillapító, a fentanil forgalmazását sem. Az elnök pénteken még a beígért 10 százalékos pótvám további emelését is kilátásba helyezte.

Kína azonnal ellenlépéseket ígért, és hétfőn leállította az amerikai agrártermékek importját.