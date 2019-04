Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új helyre kerül Európa szíve

A brexit miatt 55 kilométert vándorolhat az EU földrajzi középpontja - számolt be a Euronews.

Az Egyesült Királyság kilépése nyomán nemcsak az unió létszáma és gazdasága változna, hanem a földrajzi középpontja is. A németországi Gädheim lakói már régóta várják a brexitet, hogy elmondhassák magukról: ők az Európai Unió közepe - írta a portál.

Az 1085 lelkes bajorországi település önkormányzata már fel is vásárolt egy szántót, hogy ott állítsanak fel egy hatalmas zászlórudat, uniós lobogóval. Sőt az egyik helyi lakos azt is indítványozta, hogy Theresa May brit miniszterelnököt avassák a falu díszpolgárává.

Eddig az 55 kilométerre fekvő Westerngrund büszkélkedhetett a címmel - 2013 óta, mióta Horvátország belépett az EU-ba. Bár többször elmozdult, a 2004-es keleti bővítés óta az unió középpontja minden alkalommal Németországra esett.