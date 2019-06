Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új korszak kezdődik a pénztárcákban

A közép-európai fogyasztók nyitottak az innovatív hitelesítési megoldásokra - derült ki a Mastercard kutatásából.

A cég legújabb innovációs kutatása 13 közép-európai országban vizsgálta a digitalizációval kapcsolatos vásárlói attitűdöket. Az okostelefonok penetrációja 94 százalékos a régióban, messze megelőzve valamennyi más digitális eszközt. A hazai átlag is ehhez közelít, a magyarok 92 százaléka használ már okostelefont.

Az emailezés, internetes böngészés és a közösségi média még mindig a legnépszerűbb az alkalmazások között, de a magyar felhasználók körében az úgynevezett p2p pénzküldő alkalmazások népszerűsége nőtt a legnagyobbat (+25 százalék) az elmúlt években, és ma már minden harmadik megkérdezett küld ismerőseinek pénzt ilyen szolgáltatás segítségével.

A mobiltelefonos fizetési megoldások térnyerése azért is fontos és pozitív változás, mert egy új uniós szabályozás életbe lépésével szeptembertől az online tranzakciókat minden esetben kettős hitelesítéssel kell jóváhagyni, ebben pedig kulcsszerephez jut a mobil. Az új irányelv azon az elven működik, hogy a fizetést jóváhagyó pénzügyi szolgáltató (bank) három rendelkezésre álló azonosítás típusból legalább kettőt használjon. Az azonosítás lehet ismereten alapuló (jelszó), birtokláson alapuló (token generálása) és a biológiai tulajdonságokon alapuló (biometrikus, ujjlenyomat).

A Mastercard szerint nagyon fontos, hogy a fogyasztók is proaktívak legyenek az erős ügyfél-hitelesítés bevezetése előtt. Elengedhetetlen, hogy a kártyakibocsátó bankok friss információkkal rendelkezzenek az ügyfelekről, így érdemes ellenőrizni, hogy aktuális telefonszám elérhető-e bank számára, mert az ügyfél ezen keresztül kapja az azonosításhoz szükséges információt, lépéseket. Vélhetően a mobilbanki alkalmazás megléte is egyszerűsíti az ügyfelek teendőjét vásárlásaik során, hiszen a bankok olyan megoldásokat, például biometrikus azonosítást is alkalmazhatnak.

Ősztől szigorúbb szabályozás lép életbe, de az új kutatásunk alapján a közép-európaiak számára ez nem jelent akadályt, mintegy 90 százalékuk ugyanannyit vásárolna erősebb hitelesítés esetén is, mint korábban - mondta Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A fizetéssel kapcsolatos szolgáltatások régiós szinten is népszerűek, az online vásárlás és a mobilfizetési alkalmazások a tíz legnépszerűbb szolgáltatás között vannak, és ezeket átlagosan havi öt alkalommal használják. Míg korábban a felhasználók jellemzően a pc vagy laptop böngészőjét használták erre a célra, a mobilalkalmazások mára már nagy népszerűségnek örvendenek. A kutatás szerint a közép-európaiak 63 százaléka intézi banki ügyeit online, a magyarok a régiós átlag felett állnak 64 százalékkal, e mellett a hazai válaszadók 42 százaléka már nem csak böngészőben, hanem alkalmazások segítségével bankol.

A Mastercard Digitalization 2019 kutatása szerint a közép-európaiak 74 százaléka már a mobiltelefonját tekinti elsődleges fizetési eszköznek a bankkártya helyett, ez pedig 17 százalékos növekedést jelent a 2016-os adatokhoz képest.