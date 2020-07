Új kutatás mutatja meg, mi vár az emberiségre - a magyarok nem örülhetnek

A világ lakosságának száma már évtizedekkel korábban elérheti csúcsát, mint amire eddig a kutatók számítottak. Az elemzés szerint a csúcson 9,7 milliárdan leszünk. Magyarországon a jelenlegi 9,7 millió helyett 4,5-5,2 millió közé várják a lakosságszámot a XXI. század végére.

A The Lancet című tudományos lapban publikált friss tanulmány megállapításai szerint a föld lakosságának nagysága már jóval korábban eléri csúcsát, mint amire eddig a konszenzusos álláspont alapján számítani lehetett. E szerint annak köszönhetően, hogy az emberiség termékenységi rátája gyorsuló ütemben fog csökkenni, a lakosságszám 2062-ben érheti el csúcsát, 9,7 milliárd embernél, s innentől kezdve az évszázad végéig 8,8 milliárd főre csökken.

Az ENSZ tavaly óta érvényes hivatalos előrejelzése szerint viszont csak az évszázad végére állna meg az emberiség létszámának növekedése. Ő szerintük a csúcson 10,9 milliárd ember élne a Földön, ez 3,1 milliárddal magasabb a mostani 7,8 milliárdnál - írja a The New York Times.

Van, ahol brutális csökkenés jöhet

Az új modell szerint a csúcson a lakosság sokkal nagyobb hányadát teszi majd ki az időskorú népesség, mint amire az ENSZ számít. Úgy becslik, hogy 23 országban, többek között Thaiföldön, Japánban, Spanyolországban és Olaszországban feleződhet a népesség. Az előrejelzések szerint nagyon szignifikáns csökkenés következik majd be a munkaképes korú lakosság arányában Indiában és Kínában a két legnépesebb országban, s ez azt jelezheti, hogy ezen országok gazdasági ereje csökkenhet a jövőben.

A magyar helyzet különösen súlyosnak tűnik: Magyarországon ugyanis a jelenlegi 9,7 millió helyett 4,5-5,2 millió közé várják a lakosságszámot a XXI. század végére, ráadásul a számítások szerint hazánk 2017-ben érte el a csúcsot, onnantól csak csökkenés várható.

A világ legnépesebb országa India lehet a század végén, bár lakossága 1 milliárd fő környékére csökken, de nem annyira, mint a jelenlegi első Kínáé. A második legnépesebb ország pedig Nigéria lesz, a jelenlegi 200 millió körüli lakosról csaknem 800 millió főre növekszik a lakossága. De ez egyáltalán nem lesz jellemző: a világ 195 országából 183-ban csökken majd a termékenységi arány.

Sok ország lakosságának több mint felét is elveszítheti a következő nyolcvan évben. Japán népessége a jelenlegi 128 millióról 53 millióra csökkenhet az évszázad végére, de a most csaknem másfél milliárd lakosú Kína népessége is 732 millió főre esik vissza a kutatás szerint

Ha valóra válnak a tanulmány előrejelzései, az komoly tanulságokkal szolgálhat az Egyesült Államok számára is, amelynek gazdasága a mostani várakozások szerint 2035-re lemaradhat a kínaié mögött. Ahogy a kínai munkaképes korú lakosság aránya csökkenni fog az évszázad második felében, az Egyesült Államok 2098-ig visszaveheti vezető helyét a gazdaságok nagyságát tekintve, ha a bevándorlók továbbra is feltöltik az ország munkaerőpiacát.

A Föld lakosságának folyamatos növekedése az évszázad végéig már nem tekinthető a legvalószínűbb fejlődési iránynak - mondta Christopher Murray, a tanulmányt kiadó, a Washingtoni Egyetem School of Medicine-en belül működő Institute for Health Metrics and and Evaluation igazgatója. A professzor szerint a tanulmány lehetőséget ad arra minden kormány és ország számára, hogy újragondolják a bevándorlásra, a munkaerőpiacra és a gazdasági fejlődésre vonatkozó politikájukat, amelyek a tanulmányban bemutatott demográfiai változások jelentette kihívásokra vonatkoznak.

Annak egyik fontos oka, hogy a tanulmány az eddigiektől eltérő eredményre jutott az, hogy szerintük a világ lakosságának körében gyorsabban terjed majd a modern fogamzásgátló módszerek használata, s e mellett nők nagyobb mértékben részesülnek majd az oktatásból. Ezek olyan folyamatos, amelyek lassítják a népesség létszámának növekedését. Az ENSZ tavalyi modellje is azzal számolt, hogy csökkenni fog a termékenységi ráta, azonban a fent vázolt folyamatok hatásait a friss elemzés szerint már sokkal hamarabb érezni lehet majd, s erősebben érvényesülnek.

John Willmoth, az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyekért felelős intézetének igazgatója a NYT-nak azt mondta, nem olvasta ugyan teljes egészében a tanulmányt, azonban annak eltérő eredményei néhány olyan előfeltételnek köszönhetőek, amelyek eltérnek az ENSZ által kétévente készülő előrejelzés legutóbbi értékeitől. Az egyik legnagyobb ilyen eltérés az, hogy a tanulmány szerint azok az országok, amelyekben drasztikusan csökken a termékenységi ráta, nem tesznek különösebb erőfeszítést ennek a folyamatnak a megfordítására 2100-ig.

Harcolni fognak ellene

Elég szélsőséges feltételezés azt gondolni, hogy az érintett országok nem tesznek semmit a következő 80 évben a probléma őket érintő részének a kezelésére - mondta. Ő úgy véli, hogy mivel az ENSZ már 70 éve készít előrejelzéseket a Föld népességszámának előrejelzésére, ezért az ő véleményük tekinthető jelenleg a konszenzusnak. Ugyanakkor üdvözölte azokat a modelleket, amelyek az eddigitől eltérően, kreatív módszereket alkalmazva vizsgálják ezeket a folyamatokat.

Az elemzés szerint egyébként 2100-ra a vizsgált 195 országból mér 183-ban 2,1 alá eshet a szaporodási ráta - az a szám, ahány gyermeknek egy nő átlagosan eletet ad élete során - a konszenzus szerint ez az érték, amely alatt már csökken az adott populáció létszáma. Azt is feltételezte a tanulmány, hogy a csökkenést azokban az országokban jobban lehet majd a bevándorlással ellensúlyozni, amelyek liberálisabbak ebből a szempontból, hogy fenn tudják tartani gazdasági növekedésüket.

Néhány olyan ország, ahol a természetesen szaporodási ráta a kritikus érték alatt van, ilyen például az Egyesült Államok, Ausztrália és Kanada valószínűleg ellensúlyozni tudja a lakosság létszámának csökkenését a bevándorláson keresztül, azonban felhívják a figyelmet, hogy az ilyen folyamatokkal kapcsolatban nagyobb a bizonytalanság. Úgy vélik, az Egyesült Államokban a bevándorlással kapcsolatosan megnyilvánuló ellenérzések fenyegethetik az ország lakosságszámának megőrzését és a gazdasági növekedést.