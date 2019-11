Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új lehetőség nyílt az agymosás előtt

Nem tartja szerencsésnek a független cseh újságírók szervezetének vezetője, hogy az ország leggazdagabb embere médiavállalkozást vett, s így már minden helyi mágnás saját tömegkommunikációs hálózattal rendelkezik.

Egyebek mellett Csehország legnépszerűbb tévécsatornája is Petr Kellner milliárdos üzletember, a leggazdagabb cseh kezébe került azzal, hogy cége, a PPF Group megvásárolta a CME médiavállalkozást. Az utóbbi rengeteg csatornát üzemeltet a régióban, a PPF Group tulajdonában van a magyar Telenor is. Az ügylet bírálói szerint Kellnert politikai célok is vezethették a felvásárlásban, így a lépés csapást mérhet a sajtószabadságra.

"A gond az, hogy a PPF Group erősen érdekelt a banki ágazatban és azon túl is a pénzügyi szektorban, amelyek viszonylag szoros állami felügyelet alatt állnak - idézte egyiküket, Josef Slerkát, a cseh Független Újságírásért Alapítvány igazgatóját a Radio Praha. - Azzal, hogy Kellnernek saját médiája lett, képes lesz befolyásolni az állami szabályozást."

Ezen nem feltétlenül közvetlen nyomásgyakorlást kell érteni, hanem csak azt, hogy amikor a szabályozás változásai kerülnek napirendre, az állami döntéshozók tudni fogják, hogy tárgyalópartnerüknek médiahatalom van a kezében.

Slerka ugyanakkor elismeri, hogy van üzleti logika is a felvásárlásban. Miután Kellner kezében nagy internetes infrastruktúra van, így a médiavállalkozással összekapcsolva például saját kábeltévé hálózatot indíthat. Az újságíró-szervezet vezetője szerencsétlennek tartja, hogy immáron Csehország legnagyobb vállalkozóinak saját médiájuk van.

A TV Novának, Kellner portfóliójában, nagy a jelentősége. A csatorna hírműsorai eddig politikailag semlegesek voltak, inkább az infotainment (szórakoztatva informálás) műfajába tartoztak, mint a politikai hírműsorokéba. Kiderül, hogy ez így marad-e.