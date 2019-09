Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új megmentőt talált Merkel

Látszólag Kínától várja a süllyedőben lévő német gazdaság a mentőövet. Az Európai Unió legnagyobb gazdaságát különösen fájdalmasan érinti az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háború, amiért úgy tűnik hajlandó túllépni a korábbi fenntartásokon, és új korszakot nyitni Peking és Európa között.

Németország tárt karokkal várja az újabb kínai beruházásokat, Angela Merkel német kancellár pekingi látogatásával egyben új alapokra helyezné Kína és az Európai Unió viszonyát.

A kancellár barátságos hozzáállása érthető, mivel országa az egyik leglátványosabb kárvallottja az Egyesült Államok és a Kína közötti védővám-hadakozásnak, ami a világgazdaság többi szegletében is lecsapódik. Mivel Donald Trump amerikai elnök kérlelhetetlen, ráadásul pillanatnyi hangulatától függően kifejezetten az EU-ra célzott protekcionista intézkedések ötletét is felveti, ésszerű megoldásnak tűnik a kínai félnél házalni.

Ugyan Merkel ezúttal is kijelentette, hogy a nyitottság ellenére a kínai cégeket nem feltétlenül engednék egyes stratégiai szektorok és a kritikus infrastruktúra közelébe, viszont ezzel úgy tűnik, most már a németek is a kínai barátságtól várják a megoldást a nehézségeikre.

Recesszió szélén tántorog Európa legnagyobb gazdasága

A legutóbbi adatok szerint a német gazdaságban kritikus gyártószektor teljesítménye júliusban éves összevetésben 4,2 százalékot esett. Jelenleg nulla közeli növekedés van, az EU legerősebb gazdasága a recesszió küszöbén imbolyog.

Rövidtávon a német iparnak sivárak a kilátásai. Még nagyítóval se nagyon látszanak a gyors visszapattanás jelei

- mondta Carsten Brzeski, az ING Németországgal foglalkozó vezető közgazdásza. Számolni kell azzal, hogy visszaesnek a megrendelések, nem enyhülnek a külső bizonytalanságok, miközben már eleve tetemes felhalmozott, eladatlan készletei vannak a gyártóknak.

Mézes madzag

Németország Kínával való kereskedelmi forgalma megközelítette az első félévben a 100 milliárd eurót, és nem Pekingen múlik, hogy ez a szám nem nagyobb. Li Ko-csiang kínai miniszterelnök a találkozón ismét arra ösztönözte a németeket, hogy lazítsanak az egyes termékcsoportokra vonatkozó kereskedelmi korlátokon, cserébe Kína is jobban megnyitná saját gazdaságát.

Merkel részéről a szándék megvan. Németország tölti be az Európai Unió elnökségét 2020 első félévében, ekkorra tervez tető alá hozni egy EU-Kína csúcstalálkozót, amitől a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok újragondolását remélik.

Nagyot fordult a világ, a fejlett államok rendre rosszallóan tekintettek Kína gazdaságdiplomáciai terjeszkedésére, és azokra, például Magyarországra, akik ebben partnerek. Amikor márciusban Olaszország egyetlen G7 országként szándéknyilatkozatot írt alá az új selyemúthoz való csatlakozásról, kisebbfajta morális pánik tört ki.

A kínai beruházások, illetve a könnyebb letelepedés esélye a hatalmas ázsiai piacon a végén mégis vonzóbbnak bizonyulnak, különösen úgy, hogy az USA jelenleg nem tekinthető megbízható partnernek.

Maradhat a Huawei

Németország egyre látványosabban felvállalja barátságát Kínával, bármennyire is zavarja ez az amerikaiakat. Az USA kémkedéssel vádolta meg a legnagyobb kínai telekommunikációs céget, amit egyúttal feketelistára tett. Egyben nyomást gyakorolt szövetségesire, hogy ne engedjék a Huaweit részt venni a jelentősebb telekommunikációs fejlesztésekben, mivel az a teljes szövetségi rendszerekre nézve biztonsági kockázatokat jelent. Németország ennek ellenére nem tiltotta el a céget az 5G fejlesztésekben való részvételtől, úgy, hogy a Huawei jelenleg a német 4G bázisállomások közel felét működteti.