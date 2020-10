Új módi a boltokban - probléma lehet a zacskókkal

Nem várt hatása lett a műanyag elleni harcnak a japán boltokban: az ingyenes műanyag szatyrok betiltása után megjelentek a bolti tolvajok, akik a többször használható vászonszatyrok segítségével próbáltak fizetés nélkül távozni.

Váratlan eredmény hozott a műanyag elleni harc Japánban: az országban júliustól minden boltban pénzt kérnek a műanyag szatyrokért, így akarják arra ösztönözni a vásárlókat, hogy a saját, többször használatos táskáikat használják inkább a műanyag szatyrok helyett.

Bár az egyszer használatos szatyrokat lényegesen kevesebben veszik, a brit Guardian beszámolója szerint egyre többen használják ezeket bolti lopásra. Ugyanis a kirakott kosarak helyett a tolvajok a szatyrokba pakolják az árut és így mennek a kasszához, a kasszában dolgozók pedig nehezen tudják kiszúrni, ha valaki elrejtett egy-egy árut a szatyor mélyére. Vannak olyanok is azonban, akik a bevásárlókosarakat viszik magukkal, ahelyett, hogy szatyrot vásárolnának vagy hoznának. A japán boltokban ezért szigorításokat vezettek be.

Egy tokiói bolti dolgozó szerint nagyon nehéz megállapítani, hogy valaki így akar-e lopni vagy sem. Egy nonprofit szervezet pont ezért a vásárlási etikettről szóló plakátokat készített, ezeken például arra hívják fel a figyelmet, hogy az otthonról hozott szatyrokat tartsa mindenki összehajtva a kosarában a fizetésig.

Japán egyébként az Amerikai Egyesült Államok után a világ második legnagyobb egy főre jutó műanyaghulladék-termelője, becslések szerint a fogyasztók évi 30 milliárd műanyag zacskót használnak.



Magyarország lépett, majd visszakozott és újra lépett

A műanyag zacskók Magyarországon is terítéken vannak: a kormány május 19-én váratlanul visszavonta azt a törvényjavaslatot, amely 2021. január elsejétől betiltotta volna Magyarországon az egyszer használatos műanyagokat, és a biológiailag lebomló műanyagból készült zacskók forgalomba hozatalát is. Egyes egyszer használatos műanyagok betiltása uniós kötelezettsége is hazánknak. A kormány a döntést a koronavírus-járvány hatásával és a munkahelyek megőrzésével indokolta.

Június 2-án Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes újból benyújtotta az egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának tiltásáról szóló törvényjavaslatot, amelyben már nem szerepel sem a nejlonzacskók, sem a pékárus-zöldséges műanyag tasakok tiltása, ezek közé tartozik az úgynevezett "nagyon könnyű, 15 mikronnál vékonyabb műanyag zacskók", amelyek forgalomban maradhatnak, de a termékdíjuk a mostani kilónkénti 57 forintról 1900 forintra emeli a jövő júliustól érvénybe lépő törvény. A jogszabály ugyanettől az időponttól betiltja viszont többek között az egyszerhasználatos műanyagból készült tányérokat, poharakat, pálcikákat.