Új módszer a válságkezelésre: nem kezelik a válságot

Az Egyesült Államok szövetségi kormánya élén Donald Trump államfővel úgy döntött, befejezi a koronavírus-járvány elleni küzdelmet, amivel van egy kis gond: úgy hagyják el a csatateret, hogy a háborúnak még nincs vége.

Az Egyesült Államokban bal- és jobboldaliak egyaránt háborúhoz hasonlították a koronavírus-járvány elleni küzdelmet a pandémia kitörése óta, aminek alapján most azt mondhatjuk, hogy az ország nagy része, beleértve ebbe Donald Trump elnököt és kormányát is, levonult a csatatérről még azt megelőzően, hogy a háború véget ért volna - írja Edward Luce a Financial Times (FT) publicistája. Nem meglepő, hogy a veterán Anthony Fauci, az USA legelismertebb járványszakértője, aki évtizedek óta áll az járványügyi hivatal élén - republikánus és demokrata elnökök hivatali idejében is -, "nyomtalanul" eltűnt az elnök környezetéből.

Fauci utoljára áprilisban tűnt fel a Fehér Házban - úgy látszik Trump osztja a macskák közismert filozófiáját, miszerint amit nem látok, az nem bánt. A szakértő-tudós a napokban nem az elnök mellett, hanem más fórumokon kijelentette, hogy a pandémia még koránt sem ért véget. Ő tehát tovább folytathatja már-már magányos felvilágosító harcát, nem úgy, mint a kormány válságstábja, amelyet feloszlattak. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy az amerikai vezetést már egyáltalán nem érdekli, a kórokozó elleni harc, így az az USA tagállamainak vezetőségeire marad.

Riasztó adatok

Néhány hete Európa messze megelőzte az USA-t a járvánnyal kapcsolatos halálozási adatokban, ám helycsere történt. Az Egyesült Államok naponta 1000 polgárát veszti el a járványban, és vannak olyan államok, amelyek könnyítettek a távolságtartási szabályokon, mire válaszul nőtt a fertőzések és a kórházba kerültek száma.

A Berkeley Egyetem tudósai szintén a napokban jelentették meg elemzésük eredményét, amely szerint a biztonsági intézkedéseknek köszönhetően 60 millió fertőzést sikerült megelőzni az USA-ban, ami az átlagos halálozási aránnyal számolva 250 ezer élet megmentését jelenti. Ez a vizsgálat április 6-án zárult le - és most ez a fegyelem lazul fel végletesen. Trump újrakezdi március elején félbeszakított nagygyűléssorozatát Oklahoma államban, amivel zöld jelzést az amerikaiaknak arra, hogy nagy tömegben összejöjjenek.

Ami azt illeti a távolságtartás felrúgását már a Black Lives Matter demonstrációk résztvevői elkezdték, így az óvatos politikusok, főként ellenzékiek nem tudják hitelesen felelőtlennek minősíteni az elnök döntését gyűlései újrakezdéséről. Donald Trump június második felétől kezdve ismét megtölti a stadionokat, miközben - ha lehet hinni a videófelvételeknek - a politika iránt kevésbé, ám a szerencsejátékok iránt annál inkább érdeklődő emberek visszatértek a Las Vegas-i kaszinókba. Maszk nélkül rángatják a félkarú rablók karjait.

Mi lesz most?

A legvalószínűbb forgatókönyv most az, hogy a következő hónapokban lecsap a járvány második hulláma - idézi számos szakértő véleményét az FT publicistája. Sokan abban bíznak, hogy a jó idő háttérbe szorítja a vírust, de erre nincs tudományos bizonyíték. Arizona államban, ahol az USA-ban a leggyorsabban terjedt a járvány a napokban 32 Celsius-fokos hőségek voltak. Indiában, amely a világ egyik olyan országa, ahol a leggyorsabban terjed a járvány, közeleg a monszun. Május 6-án 136 ezer ember fertőződött meg a világon, ami az eddigi napi rekord. Ezek közül minden hetedik amerikai volt.

Tovább találgatva a várható fejleményeket a legfontosabb kérdés, hogy mindez milyen hatással lehet az USA novemberi elnökválasztására. Joe Biden a demokraták várható jelöltje jelentősen növelte előnyét a közvélemény-kutatásokban Trump előtt, kivéve a gazdaságot. Az amerikaiak egyelőre nem tudják eldönteni, kitől várhatják a gazdasági helyreállítását. A korlátozások csökkentésével a rövid távú üzleti tevékenység, például a kiskereskedelem felpöröghet - ha ez bejön, az adhat esélyt a regnáló elnöknek az újraválasztásra.