Új mogalom szerveződik Merkel ellen

Angela Merkel tett egy határozott lépést afelé, hogy német város, Frankfurt vegye át a vezető szerepet az EU pénzpiacán a londoni Citytől a brexit után, ám eközben hazájában baloldali politikai szövetséget igyekeznek kovácsolni az általa vezetett jobboldali hatalom ellen.

Angela Merkel hallgatólagos támogatásáról biztosította Frankfurt bejelentkezését London helyére az egyik óriási pénzforgalommal járó pénzügyi szolgáltatás lebonyolítására - adta hírül a Financial Times (FT). Jelenleg a City látja el az euróban elszámolt származékos üzletek elszámolóházának feladatát, amit a német pénzügyi központ szeretne átvenni az Egyesült Királyság angolos távozása után az EU-ból. Merkel egy fórumon azt mondta, hogy ez kézenfekvő megoldásnak látszik, bárkinek el tudná magyarázni egy ilyen változtatás politikai okait.

Természetesen azt is hangsúlyozta, hogy minden további részletkérdés kidolgozása a szakértők feladata. Az FT értékelése szerint ezzel jelezte, hogy a kérdés nem tartozik a legfontosabb politikai problémák közé, amelyekkel foglalkozik. Merkel arról híres, hogy még a politikusok összehasonlításában is erősen kódolt nyelven beszél, ehhez képest a felszólalásán jelen lévő bankárok szerint most viszonylag nyíltan kiállt Frankfurt törekvése mellett.

Ide vele!

Azt akarjuk, hogy az unió pénzügyi központja átköltözzön a szigetországból az EU-ba - derült ki jóval egyértelműbben Volker Bouffier, Merkel pártja, a CDU elnökhelyettese szavaiból. Még azt sem titkolta, hogy ebben az ügyben az üzlet átcsábítása fontosabb, mint a munkahelyek megszerzése. Hangsúlyozta, hogy Londonban naponta ezermilliárd euró értékű euróban lebonyolított kamatláb származékos ügyletet számolnak el. Logikus, hogy egy ekkora biznisz ne az unió határain kívül ketyegjen.

Ezt a megközelítést támasztja alá, hogy a brexit után az EU-s pénzügyi hatóságok elvesztik közvetlen rálátásukat a brit elszámolóházakra. Az uniós lobbisták szerint ezek az intézmények fontos szerepet játszanak a pénzügyi stabilitás fenntartásában, ezért ez a változás nem megengedhető.

A szociáldemokratákhoz tartozó Olaf Scholz pénzügyminiszter többször jelezte, hogy ezzel a véleménnyel ért egyet. A Deutsche Börse az év eleje óta az euróelszámolások tíz százalékát vette át Londontól annak köszönhetően, hogy vonzóbbá tette szolgáltatásait a befektetőknek.

Baloldali kiállás

Eközben német baloldali politikusok Aufstehen (kiállás vagy talpra állás) néven mozgalmat indítottak a német baloldal egyesítése az Angela Merkel vezette jobbközép politikai hatalom megtörése érdekében. A szervezkedés élén Sahra Wagenknecht, a Die Linke, a kelet-német állampart romjain létrejött Baloldal párt egyik vezetője áll. Férje Oskar Lafontaine, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) korábbi vezetője, volt pénzügyminiszter.

Az Aufstehent nyolcvan politikus, író, művész, tudós és 100 további baloldali ember biztosította támogatásáról. A mozgalom alapítói szerint a német demokrácia válságban van, amit a napokban történt chemnitzi újnáci zavargások is bizonyítottak. A társadalom szociális kohéziója gyengül és a közéleti viták egyre durvábbak és agresszívebbek. Az erősödő düh a gyűlölet és az erőszak melegágya.

Visszacsábítani

Lafontaine azt mondta a DPA hírügynökségnek, hogy céljuk azoknak a választóknak a visszacsábítása, akik csalódtak a hagyományos pártokban és a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) irányában tájékozódnak. Ugyanakkor számos jele van annak, hogy a megszólított baloldali politikai erők, a Baloldal és az SPD mellett a Zöldek nem sietnek betagozódni az Aufstehen alá.

Van aki szerint egy ilyen mozgalomnak a pártokon kívülről, alulról kellene indulna, nem a pártok háza tájáról. Wagenknecht kihívta maga ellen sokak haragját, mert egyetért a bevándorlás korlátozásával, ami az AfD legfőbb követelése. Ő azzal válaszol erre, hogy mozgalma elhatárolódik a szélsőjobboldaltól, ám a bevándorlókat üdvözlő politikától is.

A fotó forrása: Aris Oikonomou/AFP



