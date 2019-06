Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új sikeritalt imádnak a lengyelek

Elképesztő iramban gyorsul Lengyelországban az alkoholmentes sör fogyasztása a szakértők egyik magyarázata szerint az emberek megunták a szénsavas üdítőket.

A lengyelek tavaly rávetették magukat az alkoholmentes sörre, termék értékesítése rekordtempóban, 80 százalékkal nőtt, elérve a félmilliárd zlotys értéket. Úgy tűnt, ezt az eredményt már nem lehet túlszárnyalni, de nem így lett - adta hírül a wyborcza.pl.

A Nielsen piackutató cég legújabb adataiból kiderül, hogy 2019 első 4 hónapjában a legnépszerűbb alkoholmentes sör piaca értékben 95 százalékkal nőtt, és az alkoholmentes radleré pedig - a limonádé és a sör keveréke - 110 százalékkal.

Ez a fajta sör adja az egész piac három százalékát, ami szintén rekord. A szakemberek azon törik a fejüket, honnan támadt ez a nagy népszerűség. Úgy gondolják, hogy a lengyelek a szénsavas italok természetes alternatíváját keresik, emellett oda is be lehet vinni, ahova alkoholt nem - például munkaszünetben is lehet fogyasztani, akárcsak sportolás közben