Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új szankciórendszer készül az EU-ban

Az Európai Unió Külügyi Tanácsa új uniós büntető intézkedés előkészítésének megindításáról egyezett meg az emberi jogi visszaélések szankcionálására - közölte Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos találkozóját követően hétfőn az MTI szerint.

Borrell sajtóértekezletén azt mondta, az új szankciórendszer irányába tett lépést számos tagállam kezdeményezésére tették meg, és noha néhányuk fenntartásának adott hangot, "határozott egyetértés volt" az intézkedés szükségességéről.

Az Európai Unió készülő új Afrika-stratégiájával összefüggésben kijelentette: csak az afrikai országok bevonásával lehet jól működő, az európaiak és az afrikai emberek igényeinek és elvárásainak is megfelelő stratégiát kidolgozni. Európának Afrikával fenntartott kapcsolatában politikai, gazdasági, biztonsági és demográfiai szempontokat is figyelembe kell vennie, továbbá hangsúlyt kell fektetnie az éghajlatváltozás problémájára is.

Azt hangsúlyozta, hogy 2020-as év kulcsfontosságú év lesz Afrika és az Európai Unió közötti kapcsolatokban, az év folyamán tervezett EU-Afrikai Unió miniszteri találkozók és csúcstalálkozó mérföldkövei lesznek a partnerség korszerűsítésének és kibővítésének.

Kiszivárgott információk szerint Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter a tanácskozáson levelet adott át Josep Borrellnek, amelyben vita indítását kezdeményezte a külügyi tanácsa keretében az unió által is támogatott, kétállami megoldás részeként a palesztin állam létrehozása és a közel-keleti konfliktus lezárása érdekében.

"Az Európai Uniónak továbbra is támogatnia kell a két államon alapuló megoldást biztosító folyamatot. Itt az ideje, hogy vitát kezdjünk az önálló plaesztin állam valamennyi uniós tagország általi elismerésének lehetőségéről" - írta Asselborn. Borrell újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, a miniszterek abban állapodtak meg, hogy a közel-keleti helyzetről és a békefolyamatról szóló vitát következő, januári tanácskozásuk napirendjére tűzik.