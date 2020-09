Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új tagja lehet az elitklubnak - ennek ára százmillió dollár

Akár 100 millió dollárt (31,2 milliárd forint) is adhatnak Sandro Botticelli itáliai reneszánsz mester egy portréjáért egy januári New York-i árverésen - jelentette be a Sotheby's.

A művész Fiatal férfi arcképe medalionnal című alkotása egyike annak a mindössze tucatnyi portrénak, amelyek fennmaradtak. Botticelli leghíresebb művei, a Vénusz születése és a Tavasz a firenzei Uffizzi Képtárban láthatók. Döntött a bíróság a páratlan műkincsekről - maradhatnak Magyarországon? A XV. században született festmény a becslések szerint 80 millió dollárnál magasabb áron fog elkelni a Sotheby's januári Régi mesterek című árverésén. A világjárvány ellenére nézők is figyelemmel kísérhetik a licitharcot. Az aukciósház szerint könnyen lehet, hogy több mint 100 millió dollárt is adnak a képért, ez a Sotheby's történetében egy régi festő művéért előzetesen becsült legmagasabb ár. A világon húsznál kevesebb azoknak a műalkotásoknak a száma, melyeket több mint 100 millió dollárért árvereztek el. Legutóbb Claude Monet híres Szénakazlak-sorozatának egy darabjáért fizetett a győztes licitáló 110 milliót egy tavaly májusi aukción. Az összeg egyben impresszionista festményért árverésen adott eddigi legmagasabb ár - írta az MTI nyomán az Infostart.hu. Az aukciós világrekordot 2017-ben állították fel, amikor a Leonardo de Vincinek tulajdonított Krisztus-portrét, a Salvator Mundit 450 millióért vitték el. A Fiatal férfi arcképét jelenlegi - meg nem nevezett - tulajdonosa az Egyesült Királyságban vásárolta egy aukción 1982-ben 810 ezer dollárért (ma több mint egymilliónak felelne meg).