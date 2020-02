Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új területeken fertőz a koronavírus

A nyilvánvaló egészségügyi vészhelyzeten túl a vuhani vírus terjedésének hamarosan érezhető lesz a fájdalmas hatása a világkereskedelemben is. A most bevezetett termelési korlátozásoknak továbbgörög a hatása, olyannyira, hogy az idei globális növekedésben is visszaesés lehet.

Az egyre fokozódó nemzetközi korlátozások Kínával szemben hamarosan látványosan kihatnak az államközi kereskedelemre. Mind a gyártás, mind az áruszállításban lecsapódnak azok a korlátozások amelyeket Kína kereskedelmi partnerei, csakúgy, mint maga a kínai állam vezetett be a fertőzés tejedésének megállítása érdekében - áll Timme Spakman és Rico Luman ING elemzők helyzetértékelésében.

Jelenleg még elsősorban a vírus terjedésével foglalkoznak a hatóságok Kínában és más országokban is, azonban nyilvánvaló, hogy a korlátozó intézkedések nyomán megszakadnak a bevett termelési és ellátási láncok.

A nemzetközi áruszállítási piac értéke 6 ezer milliárd dollárra tehető, ez a világkereskedelem harmada. Az amszterdami Schipol reptéren a bejövő áru 17 százaléka Kínából érkezik.

Egymás után függesztik fel a légitársaságok a kínai járatokat, ráadásul a termelésben is komoly fennakadások várhatók, miután a kínai hatóságok bezáratták a gyárakat a gazdaság szempontjából legfontosabb területeken legalább február 10-ig.

Az ING szerint az igazi bajok akkor kezdődnek, amikor kifogynak a meglévő elektronikai készletek, amiket a gyárbezárások miatt nem lehet pótolni. A lassulás nem lesz feltétlenül átmeneti állapot, ettől akár a teljes világgazdaság növekedési üteme visszaeshet idén.

Ha, és amikor normalizálódik a helyzet, akkor várhatóan az áruszállítás nagyobb arányban áttevődik a repülésbe, hogy minél gyorsabban behozhassák a lemaradásokat a megrendelések teljesítésében. A légi szállítás viszont sokkal drágább, így drágulással és profitcsökkenéssel kell számolni.