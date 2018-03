Új utat találtak maguknak a románok

Kattintson a cikk megnyitásához

Bár facelift nem volt, de a háttérben nem pihentek a kreatív marketingesek. Így a múlt év végére megjelent egy új felszereltség, Renault Trafic SpaceClass néven. Az elnevezésből is látszik, hogy helyben nincs hiány (bár eddig se volt), de most kicsit magasabb osztályba is került.