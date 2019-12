Új vásárlási őrület: golyóálló hátizsák

Új termék vásárlási divatja hódit az Egyesült Államokban, a golyóálló hátizsáké. Már száz dollárért viszonylag jó minőségű terméket lehet venni, de az igazán profi cucc ott is komoly összegbe kerül. A hátizsák mellett már golyóálló csuklyás kabátot is be lehet szerezni.

Valószínűleg az élet kényszerítette rá az amerikai szülőket, hogy golyóálló hátizsákot vegyenek gyerekeiknek. Az igazi ok ugyanis az USA-ban egyre gyakoribb tömeggyilkosság, amelynek elsődleges helyszínei iskolák és egyetemek voltak az elmúlt években. Idén nyáron 31 embert öltek meg a texasi El Pasóban, majd ezt követően 10-en haltak meg a kaliforniai Gilroy városkában és a szintén texasi Odessaban. A Gun Violence Archive elnevezésű nonprofit szervezet összesítése szerint idén már 380-an haltak meg olyan lövöldözésekben, ahol legalább négy áldozat volt, vagyis vérengzésnek vagy tömeggyilkosságnak minősíthető.

A nyári véres eseményeket követően szinte napok alatt ötszörösére nőtt a golyóálló hátizsákok eladása az Egyesült Államokban, ami érthető, hiszen a szülők joggal tartanak attól, hogy lakóhelyükön vagy az ottani iskolában is felbukkanhat egy tömeggyilkos. Bár egy kevlárral erősített hátizsák nem biztos, hogy megvédi a gyermeket a lövésektől, de legalább esélyt adhat a túlélésre. A legolcsóbb, megbízhatónak látszó termékek az internetes áruházakban 100 dollár körüli áron - harmincezer forintért - kaphatók, de az Amazon honlapján kínál 800 dolláros csúcsterméket is.

Az igények gyors növekedésére reagálva egy új védelmi iparág alakult ki a tengerentúlon. A hátizsák mellett ugyanis egyebek mellett már golyóálló csuklyás kabátot is lehet rendelni - darabonként 600-800 dollárért. Az internetes áruházak oldalain fellelhető reklámszövegek ugyan nem említik, de a fenti biztonsági eszközök csupán a kézifegyverek, így elsősorban a pisztolyból kilőtt golyók ellen nyújthatnak védelmet, a tömeggyilkosok által előszeretettel használt gépkarabélyok, géppisztolyok ellen egyáltalán nem. Az üzlet nagyságára és dinamikájára jellemző, hogy ilyen termékeket már a Home Depot barkácsáruházak és a Bed, Bath and Beyond elnevezésű lakberendezési hálózat polcain is megtalálható.

Az egyre szaporodó erőszakos cselekmények ellen maguk az iskolák is megpróbálnak védekezni. Golyóálló üvegekkel, korszerű beléptető rendszerekkel, páncélozott ajtókkal és arcfelismerő szoftverrel ellátott kamerarendszerekkel próbálják meg csökkenteni a nagyon is valós veszélyt. Az iskolák "védelmi kiadásainak" emelkedésére álljon itt két szám: az IHS Markit tanácsadó cég felmérése szerint míg 2014-ben még csak 768 millió dollárt fordítottak ilyen célra, addig 2017-ben már 2,7 milliárd dollárt. Az összeg még nem tartalmazza az oktatási intézmények hagyományos rendszereit - például a diákoknak és tanároknak kiadott mágneskártyás beléptető rendszereket - és az egyéni védelmi felszereléseket, mint például a golyóálló hátizsák és csuklyás kabát. A Time magazin összeállításában megszólaltatta Michael Dorn, Georgina állam egykori rendőri vezetője, immár a Safe Heavens International nemzetközi tanácsadó cég vezetőjeként arra figyelmeztet, hogy a szülők által drága pénzen megvett eszközök csökkenthetik a félelemérzetet, ami meggondolatlan cselekedetekre, hősködésre vezetheti a diákokat. Szakértők ugyanis egyetértenek abban, hogy csakis hosszútávú és összehangolt programok csökkenthetik a veszélyt, és ebben a szabad fegyverviselés korlátozásának, a törvények szigorításának, valamint az iskolában megszervezendő preventív oktatásnak egyaránt helyet kell kapnia.