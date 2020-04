Új vírusteszttel nyomulnak a lengyelek

Lengyelországból is érkeznek a hírek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Rossz hír például, hogy a cégek majdnem háromnegyede elbocsátásokat tervez, de azért akad jó hír is.

A lengyel statisztikai hivatal (GUS) nem hoz nyilvánosságra gyors becsléseket az inflációról, amíg az országban tart a koronavírus-járvány - adta hírül a Rzeczpospolita. A GUS indoklása szerint a jövőben másként akarják vizsgálni a kiskereskedelmi árak változását, mint eddig amit viszont a koronavírus-járvány lengyelországi alakulása kényszerített ki.

A gyorsbecslést a hivatal 2015-ben kezdte: minden hónap vége előtt, nagyjából két héttel adták közre. Az alapadatok csak telefonon vagy e-mailen érkeztek a boltokból és a szolgáltatóktól, nem pedig felméréseken alapulnak. A közgazdászok egy része felhívja a figyelmet arra, hogy a GUS munkájának megváltozása, illetve koronavírus okozta káosz miatt az infláció következő adatai csak tájékoztató jellegűek lesznek.

A járvánnyal kapcsolatos hír az is, hogy a lengyel vállalatok csaknem 70 százaléka elbocsátásokra készül. A cégek felének okoz nagyon komoly gondot a pandémia. A bajban lévő vállalatok 47 százaléka úgy értékeli, hogy állami segítségre maximum három hétig tud még várni, aztán elkezdi a dolgozók elbocsátását. Ha hosszabban várnának, az egyenlő lenne a cég öngyilkosságával, mondja a Lengyel Kereskedelmi Kamara egyik tagja, főleg a kisvállalkozásoknál, amelyek 63 százaléka úgy értékeli, hogy máris nagyon nehéz helyzetbe került.

Eközben egy lengyel cég megszerezte az engedélyt a koronavírus kimutatására alkalmas gyorsteszt értékesítésére. A BioMaxima S.A. elnöke bejelentette, hogy a teszt elvégzése után 10 perccel bárhol megmutatják az eredményt. A tesztet a kínai Hangzhou AllTest Biotech Co LTD. dolgozta ki. Ugyan nem nyújt teljesen pontos eredményt, de jól közelíti a valóságot. A lengyel vállalat egy további tesztet is gyártani akar, amelyet egy spanyol biotechnológiai céggel közösen együtt dolgoztak ki