Újabb áldozatot szedett a koronavírus - nem egy embert

Hogyan lehet lebonyolítani egy normális esetben nagy érdeklődésre számot tartó televíziós vitát, amikor az amerikai közvéleményt egyetlen dolog érdekli, az, hogy valahogy kibekkelje a koronavírus-járvány okozta felfordulást? A két demokrata elnökjelölt-aspiráns nem igazán boldogult ezzel a kihívással.

Nincs itt az ideje az elnökjelölti vitáknak, nincs itt az ideje annak, hogy ezeken a résztvevők ígéreteket tegyenek, hogy mit fognak csinálni, ha megválasztják őket az Egyesült Államok államfőjének és nincs itt az ideje annak sem, hogy a regnáló elnök hasonló módon viselkedjen. A két talpon maradt demokrata elnökjelölt-aspiráns, Joe Biden volt alelnök és Bernie Sanders szenátor tévévitáján nem kettejük között húzódott a frontvonal, hanem a vita ténye és kopogó valóság között, nevezetesen a között, hogy beszélhettek ők bármiről, az amerikaiakat most csak egy dolog érdekli, az, hogy miként vészelik át a pandémiává szélesedett koronavírus-járványt az összes rémes anyagi következményével együtt? Az utóbbiba beleértendő az is, hogy ha nem mennek munkába, és nem kapnak bért, akkor hogyan fogják kifizetni a hónap végén a számláikat - írta az elnökjelölt-aspiránsok vitáját elemző cikkében Richard Wolffe, a Guardian publicistája.

Eltérő válaszok

Biden és Sanders legalább olyan távol volt egymástól abban, miként reagált a járványra, mint amilyen távol helyezték el pódiumaikat, mert a védekezés egyik alapszabálya, hogy lehetőleg ne kerüljünk közel embertársainkhoz. Bidennek van fogalma arról, mekkora a baj, ugyanis Barack Obama elnök alelnökeként résztvevője volt a 2009 januárjában hatalomra került amerikai vezetésnek, amely megörökölte elődjétől a 2008. szeptemberi pénzügyi összeomlás és az azt követő 2009-es recesszió kezelésének kényszerét. Emellett a nyolc év alatt volt egy sertéspestisjárvány és egy ebolajárvány is, amire, ha nem is közvetlenül, de reagálnia kellett az USA vezetésének.

Sanders arra használta a válsághelyzetet, hogy bírálja a szerinte megkövesedett amerikai kapitalizmust. Arról beszélt, hogy a rendszer régen megérett a gyökeres reformra, kezdve attól, hogy módosítani kellene kampányfinanszírozás módszerét egészen addig, hogy nemzeti egészségügyi ellátórendszert kellene kiépíteni. Biden úgy beszélt, mint aki már volt a Situation Roomban, azaz abban a helyiségben, amelyből egy bonyolult akciót irányítanak, Sanders pedig úgy, mint aki újfajta szövetségi kormányzást akar kialakítani.

Ez olyan, mint egy háború, és ilyen helyzetekben az ember mindent megtesz, amiről úgy gondolja, hogy az emberek védelmét szolgálja - fejtegette a volt alelnök, értve ezalatt a kiterjedt tesztelést, az ideiglenes kórházi ágyak telepítését és a gyors gazdaságösztönző intézkedéseket. A szenátor eközben inkább a rendszer, mint a koronavírus ellen harcolt. Egy járvány nélküli évben 60 ezer amerikai hal meg, mert nem kerül időben orvos szeme elé - érvelt.

Öregurak beszélgetnek

A Guadian publicistája két idős urat látott, aki mondta a magáét, kevéssé reflektálva a nézőik mindennapi gondjaira. Biden tudta, hogy Sanders arra fogja felhasználni a szócsatát, hogy népszerűsítse Medicare For All egészségügyi programját, amely alapvetően állami egészségügyi rendszert vezetne be a jelenlegi egyéni biztosításon alapuló szisztémával szemben. Ezért elsütötte előre kigondolt ellenérvét, miszerint Olaszországban állami rendszer van, ám enyhén szólva mégsem vizsgázott jelesre.

A szenátor jól támadta a volt alelnököt, amikor az orra alá dörgölte, hogy politikusi pályafutása során kész volt belemenni olyan alkukba, amelyekben a szociális biztonság gyengítése árán igyekezett elérni valamit. Emellett joggal hiányolta, hogy ellenfele adós marad klímavédelmi politikájának részleteivel. Mindez azonban nem igazán érdekes, amikor a gazdaság szabadesésben van és amerikai városok zárják karanténba magukat, hogy lassítsák a járvány terjedését. Emellett Biden lóhossznyi vezetést szerzett az előválasztásokon, így megteheti, hogy homályban hagy dolgokat.

Trump vajon hol él?

A Guardian szakírója szerint egy dolog menti a demokrata elnökjelölt-aspiránsokat, nevezetesen az, hogy valamelyikük jövendő ellenfele, a Fehér Ház lakója, Donald Trump a pandémia közepén elképesztő viselkedést produkál. Egyebek mellett Hillary Clintont, 2016-os elnökjelölt-ellenfelét, a Demokrata Párt szenátusi frakcióvezetőjét és volt nemzetbiztonsági tanácsadóját támadta twitterüzenetekben régi ügyek miatt, mintha mindennek lenne még bármi jelentősége. Biden és Sanders elárulta, hogy sokat mos kezet, nem tudjuk, Trump is ezt teszi-e, de az biztos, hogy hetvenes években járva a különösen veszélyeztetett korosztályba tartoznak.