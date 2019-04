Újabb fontos ember hagyja ott Trumpot

Benyújtotta lemondását hétfőn Washingtonban Rod Rosenstein, az amerikai igazságügyi miniszter helyettese, május 11-ét jelölve meg távozása napjaként

Lépése nem meglepetés, hiszen a miniszterhelyettes már William Barr miniszter jelölésekor jelezte távozási szándékát. Donald Trump akkor arra kérte őt, hogy maradjon a Robert Mueller vezette vizsgálat lezárásáig - írta az MTI.

2017 májusában - James Comey FBI-igazgató menesztése után - Rosenstein nevezte ki Robert Muellert, a 2016-os választási kampányban Trump munkatársai és oroszok között történt esetleges összejátszást vizsgáló bizottság vezetőjévé. Majd miután az akkori igazságügyi miniszter, Jeff Sessions kivonta magát a vizsgálat felügyeletéből, ő felügyelte a Mueller-bizottság munkáját is.

Nem sokkal miniszterhelyettesi kinevezése után egyébként Rosenstein írta azt a Comey munkáját bíráló feljegyzést, amelyet Donald Trump részben felhasznált Comey menesztésének indoklásakor.

Mindazonáltal maga Rosenstein is többször Donald Trump bírálatának középpontjába került. Például tavaly szeptemberben, amikor elsőként a The New York Times című lap megírta: Rosenstein titokban arról egyeztetett az igazságügyi tárca és az FBI egyes tisztségviselőivel, köztük Andrew McCabe ügyvezető FBI-igazgatóval, hogy le kellene hallgatni Donald Trump beszélgetéseit, és ehhez meg kellene győzni kormánytagokat is.

Ennek nyilvánosságra kerülésekor felmerült Rosenstein távozása, de Trump maradásra kérte őt.

A Mueller-vizsgálat jelentésének nyilvánosságra kerülésekor a jelentés egyes részleteit bírálók kereszttüzébe került a miniszterhelyettes. Egy szenátusi meghallgatáson a demokrata párti törvényhozók azt vetették szemére: megítélésük szerint a jelentés nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy az igazságszolgáltatás akadályozása ügyében vádat emeljenek az elnök ellen, de a tárca ezt nem tette meg. Rosenstein védelmébe vette mind a vizsgálatot, mind a minisztérium ezzel kapcsolatos álláspontját.

Az amerikai sajtóban is megjelent lemondó levelében Rod Rosenstein azt írta: "őrizzük a hitet, betartjuk a törvényt és mindig Amerika az első a számunkra."