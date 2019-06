Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb hajókatasztrófa Európában

Egy mentőhajó személyzetének három tagja vesztette életét Franciaország partjainál, amikor megpróbáltak segítséget nyújtani a Miguel nevű viharban bajba került halászhajónak.

Felborult egy mentőhajó Franciaország nyugati partjainál az Atlanti-óceánon, amikor megpróbált segítséget nyújtani egy bajba került halászhajónak a jóval több mint 100 kilométer/órás széllel dühöngő viharban - tudósított a BBC. A segíteni indult járművön hét fős legénység teljesített szolgálatot, a szerencsétlenség következtében közülük hárman életüket vesztették. A Miguel névre keresztelt vihar szokatlan időjárási jelenség júniusban Európának ezen a részén.

A legerősebb szelet Spanyolország északnyugati részén, Asztúria tartományban észlelték még csütörtökön, amikor 150 kilométer/órát megközelítő széllökéseket jegyeztek fel. Ezt megelőzően Galiciában tett kárt a forgószél számos épületben. A vihar pénteken érte el Franciaország nyugati részét, amelyen már "csak" közel 130 kilométer/órás széllel süvített át. A hajóbaleset Les Sables-d"Olonne üdülőövezetében történt 800 méterre a parttól. A vihar miatt a vasúti közlekedést is szüneteltették a térségben.

És még nincs vége a szörnyűségeknek, a durva időjárás ugyanis észak felé folytatva útját Hollandia nyugati részeit is veszélyezteti. A szél sebessége ugyan 100 kilométer/órára lassult, ám ez is megtépázta a holland tengerpart településeit. A vihar egy pozitív eredményt is hozott: amikor Zeeland tartományban a rendőröket riasztották egy kidőlt fa miatt, ami akadályozta a közlekedést, gyanús alakokra lettek figyelmesek és furcsa szagot éreztek. Kiderült, hogy egy kokainlaboratóriumra bukkantak, mégpedig a legnagyobb kábítószerlaborra a holland bűnüldözés történetében.