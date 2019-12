Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb hír Orbán barátjának betegségéről

Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke, Lengyelország tényleges vezetője kórházba került, annak ellenére, hogy a korábbi ígéretek szerint elhalasztotta volna műtétjét az elnökválasztási kampányt követő időszakra.

Régen halogatott, ám mégis váratlan esemény történt a Jog és Igazságosság (PiS), a lengyel kormánypárt elnökével, Jaroslaw Kaczynskivel: kórházba került, ahol megműtötték a térdét - derült ki az onet.pl és a gazeta.pl cikkéből.

Az ország tényleges vezetője hosszú ideje küzd fájdalmakkal, és régóta köztudott, hogy meg kell operálni a térdét. 2018-ban olyan súlyos állapotban volt, hogy sokáig kellett kórházban maradnia, ezért beindultak a pletykák, hogy esetleg daganatos beteg.

Aztán kiderült, mozgásszervi zavarról van szó: protézist kell beültetni az elnök térdébe. Akkor - tekintettel a 2019-es parlamenti választásokra, hogy a kampányokban megfelelően részt tudjon venni - elhalasztották a műtétet.

Kaczynski nemrégiben maga jelentette be: a 2020-as elnökválasztásban is kellő súllyal akar részt venni, hogy Andrzej Duda újraválasztása mellett kampányoljon, ezért úgy volt, hogy tovább halasztja az operációt. A PiS politikusai nem erősítették meg a kórházba vonulásáról szóló, nem hivatalos információt, így újra találgatások kaptak látra. Ezeket oszlatták el azzal a bejelentéssel, hogy megvolt az operáció. A pártelnök három hónap múlva állhat részlegesen lábra, így be tud majd kapcsolódni az elnökválasztási kampányba.