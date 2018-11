Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb kínos dolog derült ki Trump volt kampányfőnökéről

Donald Trump amerikai elnök volt kampánymenedzsere, Paul Manafort (képünkön) többször is titokban találkozott a WikiLeaks portál alapítójával - jelentette a CNN hírtelevízió a The Guardian című brit napilap információira hivatkozva kedden.

Paul Manafort és Julian Assange találkozóira állítólag 2013-ban, 2015-ben, majd 2016 tavaszán került sor, amikor Manafort csatlakozott Trump elnökválasztási kampányának csapatához. A brit újság értesülései szerint a találkozókat Ecuador londoni nagykövetségén tartották, ahol Assange 2012 óta él, amikor menedékkérelmet nyújtott be az ecuadori kormánynál. A 2016-os vizit állítólag mintegy 40 percig tartott, ám a nagykövetség rendészei a szokásoktól eltérően nem regisztrálták Manafortot - írja az MTI.

A The Guardian szerint nem világos, hogy mi volt a találkozók célja és témája. A lap ugyanakkor meg nem nevezett forrásokra hivatkozva rámutatott, hogy a 2016 márciusában tartott megbeszélés után pár hónappal szivárogtatta ki a WikiLeaks az oroszok által a Demokrata Párt szervereiről ellopott elektronikus leveleket.

Paul Manafort cáfolta, hogy bármi köze lett volna a demokraták szerverének meghekkeléséhez, és ügyvédjei nem válaszoltak a lapnak a londoni ecuadori nagykövetségen tett látogatásokra vonatkozó kérdéseire sem. A volt kampánymenedzser ügyvédjei a CNN megkeresésére sem reagáltak.

A cikk megjelenése után a WikiLeaks cáfolta, hogy Manafort és Assange találkozott volna. A CNN ugyanakkor idézte Barry Pollackot, Assange egyik ügyvédjét, aki azt mondta: nem tudja, hogy a Guradian információi a találkozókról pontosak-e.

Riportjában a The Guardian beszámolt arról is, hogy Quitóba utazott munkatársának betekintése volt az ecuadori hírszerzés egyik belső használatra szánt dokumentumába, amely azt rögzítette, hogy Paul Manafortot 2013-ban a dél-amerikai ország londoni nagykövetségén a "jól ismert vendégek" között tartották számon.

A lap szerint a vendéglistán "oroszok" is szerepeltek. A Donald Trump 2016-os elnökválasztási kampánycsapatának munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást feltárni hivatott, Robert Mueller vezette különbizottság eddigi vizsgálatai nyomán Pal Manafortot bűnösnek találták adócsalásban és gazdasági-pénzügyi bűncselekményekben és a volt kampánymenedzser a szeptemberben tartott bírósági tárgyaláson bűnösnek is mondta magát. Jelenleg egy virginiai börtönben várja az ítéletet. Elemzők szerint a Mueller-bizottság vizsgálni kezdi majd a kedden megjelent cikkben foglaltakat is.