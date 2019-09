Újabb népszavazás jön a brexitről?

A Munkáspárt kormányra kerülése esetén teljesen új megállapodást dolgozna ki az EU-val a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszeréről, és ezt népszavazásra bocsátaná - írta szerdai cikkében a legnagyobb brit ellenzéki erő vezetője. Jeremy Corbyn szerint a referendumon a választók arra is voksolhatnának, hogy az Egyesült Királyság maradjon az EU tagja.

A Labour vezette kormány új vámunió kialakításáról egyezne meg az EU-val, és szoros viszonyrendszert tartana fenn az Európai Unió egységes belső piacával is - írta Corbyn a The Guardianban.

A konzervatív párti brit kormány a vámunióból és az egységes piacról is ki akar lépni, mivel álláspontja szerint a további tagság az EU e két sarkalatos integrációs szerveződésében olyan feltételek teljesítési kötelmével járna - mindenekelőtt a bevándorlás szabályozásában -, mintha az Egyesült Királyság ki sem lépne az EU-ból. Boris Johnson miniszterelnök emellett az újabb EU-népszavazás kiírásától is mereven elzárkózik. A második referendum lehetőségét Johnson elődje, Theresa May is kizárta.

Jeremy Corbyn azonban úgy fogalmazott, hogy ha a Munkáspárt kormányra kerülve újratárgyalta a brexit feltételrendszerét, az új megállapodást népszavazásra bocsátja, és a szavazólapon szerepel majd az a választási lehetőség is, hogy az Egyesült Királyság ne lépjen ki az EU-ból.

Ígéretet teszek arra, hogy bármilyen döntést hoz a nép, munkáspárti miniszterelnökként azt végrehajtom - fogalmaz cikkében a Labour vezetője.

Corbyn ugyanakkor bírálta a harmadik legnagyobb országos ellenzéki párt, a Liberális Demokraták álláspontját, amely szerint a parlamentnek további népszavazás nélkül vissza kell vonnia a kilépésről hozott döntést. Ezt a célkitűzést a Liberális Demokraták küldöttei a párt hét végi éves kongresszusán megszavazták. Jo Swinson, a párt vezetője a kongresszust záró beszédében megerősítette, hogy kormányra kerülésük esetén a liberálisok törölnék a brexitet.

Corbyn szerint viszont nem lenne demokratikus az egyszer már kifejezésre juttatott többségi választói akarat felülbírálása újabb népszavazás nélkül.

A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott referendumon a választók szűk, 51,89 százalékos többsége arra voksolt, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az EU-ból.

A kérdésben mindazonáltal a Munkáspárt is megosztott.

A The Guardian forrásai szerint a párt jövő heti éves kongresszusán számos küldött - köztük a Labour árnyékkormányának több magas rangú tagja - megpróbál szavazást kieszközölni arról, hogy a Munkáspárt egyértelműen, bármiféle új brexit-megállapodástól függetlenül kötelezze el magát arra, hogy a továbbiakban a brit EU-tagság fenntartása mellett fog kampányolni - írta az MTI.