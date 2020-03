Újabb osztrák települések kerültek vesztegzár alá

Azonnali hatállyal vesztegzár alá helyezték kedden az ausztriai Vorarlberg tartomány Arlberg régióját az új típusú koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatása érdekében. Közben az osztrák kancellár arról beszélt az MTI szerint, hogy Ausztria lakossága támogatja és elfogadja a koronavírus megfékezése kapcsán elrendelt óvintézkedéseket.

A Stefan Wallner tartományi vezető által bejelentett döntés értelmében az intézkedés négy települést érint: Lech, Klösterle, Warth és Schröcken kerül karantén alá. A tilalom délben lépett életbe, és várhatóan április 3-áig tart.

A területre senki sem léphet be, és senki nem is hagyhatja el azt, a lakosságot otthon maradásra zólították fel. Az érintett községeket a vendégek sem hagyhatják el. Azoknak, akik az elmúlt 14 napban a területen tartózkodtak, jelentkezniük kell a tartomány önkormányzatánál, s házi karanténban kell maradniuk. Kivételt jelentenek azok, akik "kritikus munkakörökben" dolgoznak, ugyanakkor nekik is jelenteniük kell, hogy esetlegesen megfertőződhettek koronavírussal.

Az új intézkedést az indokolja, hogy hétfő óta öt koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak az 1500 fős Lech településen. Martina Rüscher tartományi egészségügyi tanácsos arról tájékoztatott, hogy Vorarlberg tartományban kedd délig százan fertőződtek meg.

Tirol tartományt vasárnap helyezték vesztegzár alá, Günther Platter tartományi vezető kijárási tilalmat rendelt el, a lakosok csak indokolt esetben hagyhatják el otthonukat. Itt jelent meg Ausztriában elsőként a koronavírus, s itt a legmagasabb a fertőzöttek száma (254 fő). Ezzel egy időben rendeltek el veszegzárat a karintiai Heiligenblut településen is.

Az emberek elfogadják

Ausztria lakossága támogatja és elfogadja a koronavírus megfékezése kapcsán elrendelt óvintézkedéseket - jelentette ki Sebastian Kurz kancellár kedden közzétett állásfoglalásában. "Az óvintézkedések betartásával életet mentenek" - hívta fel a figyelmet a kancellár.

Kurz felhívta a figyelmet, hogy az iskolalátogatási tilalom bevezetése óta az oktatási intézmények forgalma 95 százalékkal csökkent, míg a tömegközlekedési eszközök használata 70 százalékkal lett alacsonyabb, és az utcákon is minimálisra csökkent a forgalom.

A kormányfő arról is beszélt, hogy sokan tesznek fel kérdéseket az óvintézkedések lehetséges következményeiről, így a gazdaság helyzetéről, a munkahelyek megmaradásáról, a külföldön tartózkodó osztrák állampolgárok hazautazási lehetőségeiről is. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mivel a kérdések megválaszolására létesített forróvonalak túlterheltek, várhatóan újabbakat hoznak létre. A kormányfő egyben felszólította a lakosságot, hogy "egy csapatként" tartsanak össze, kerüljék a nézeteltéréseket, és továbbra is tartsák be az óvintézkedéseket.

8-10 nap türelem

Rudolf Anschober egészségügyi miniszter szerint nyolc-tíz nap múlva fog kiderülni, hogy az óvintézkedések következtében csökken-e a megbetegedések száma. A tárcavezető hangsúlyozta: az a cél, hogy - a jelenlegi 31 százalékos növekedéssel szemben - kisebb mértékben, kevesebb mint 20 százalékkal növekedjen a koronavírussal fertőzöttek száma.

Egyre több kórházi dolgozó esik ki

Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint Ausztriában már négy halálos áldozata is van a járványnak, és kedden délután több mint 1300-ra nőtt a betegek száma; ezzel együtt egyre több kórházi dolgozó betegszik meg koronavírus-fertőzésben; a bécsi AKH (Bécsi Általános Kórház) két altatóorvosának tesztje is pozitív lett; ők hétvégén Vorarlbergben jártak egy kongresszuson, feltehetően ott fertőződtek meg.

Bécsben több mint száz, Burgenlandban harminc kórházi dolgozó van karanténban. Alexander Schallenberg külügyminiszter tájékoztatása szerint eddig legalább 47 ezer külföldön rekedt osztrák állampolgárt regisztráltak, ők jelenleg a világ száz különböző országában tartózkodnak. A tárcavezető a történelem legnagyobb "visszahozatali kampányának" nevezte az akciót, ami elmondása szerint "hihetetlen kihívás" elé állítja a külügyminisztériumot, hiszen egyre több határt és repülőteret zárnak le.

A tervek szerint szerdán két járat indul majd Tenerifére, Las Palmas de Gran Canaria városába és Hurghadára. Stájerországban rendkívüli tartományi ülésen döntöttek a választási kódex módosításáról, annak érdekében, hogy a helyi választásokat határozatlan időre elhalaszthassák. Közben Grazban az Irodalmi Ház (Literaturhaus) neves osztrák szerzők részvételével "Corona-Naplóprojektet" indít a koronavírus hatásairól és a legyőzésére irányuló intézkedésekről. Az írásokat az intézmény honlapján lehet majd olvasni. Klaus Kastberger irodalomkritikus úgy vélte: az emberek többnyire olvasásra fordítják majd azt a plusz időt, amit ajándékba kaptak.