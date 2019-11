Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb román biztosjelöltet talált az Orban kormány

Egy második jelöltet is ajánl Románia az alakuló Európai Bizottságba Adina Valean személyében, eleget téve ezzel Ursula von der Leyen fő vezérelvének a testület összeállításában, miszerint minél több nő legyen.

Siegfried Muresan mellett Adina Valeant ajánlja Ludovic Orban román kormányfő az Európai Bizottságba - írja az MTI.

Románia ezzel eleget tesz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) megválasztott elnöke elvárásának, aki egy-egy női és férfi jelölt megnevezését kérte a tagországoktól.

Orban az új kormány első hivatalos ülését követő sajtótájékoztatón rámutatott: a kettős javaslatról a kormányülésen jelen lévő Klaus Iohannis államfővel is konzultált, a döntést "közösen hozták".

A jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusaiból álló új román kormány az EB-elnök által kiválasztandó jelöltről a bukaresti parlament véleményét is kikéri.

Arra a kérdésre, hogy Bukarest továbbra is a közlekedési posztra javasol-e biztosjelöltet, vagy azzal is számol, hogy esetleg a (von der Leyen által eredetileg a magyar jelöltnek szánt) bővítési biztosi poszt megszerzésével is számol, Ludovic Orban azt mondta: ha lehetőség nyílik az esetleges cserére, akkor - Klaus Iohannisszal együtt - tárgyalni fog erről az EB megválasztott elnökével.

A bukaresti sajtó eddig biztosra vette, hogy az új kormány az Európai Néppárt EP-frakciójának alelnöki tisztségét betöltő Muresant fogja javasolni. Az EP ipari, kutatási és energiaügyi bizottságát elnöklő, szintén néppárti Valean jelölése némiképp meglepetésnek számít. A PNL-ben húsz éve politizáló Valean - aki Crin Antonescu volt PNL-elnök és korábbi ideiglenes államfő felesége - Románia csatlakozása, 2007 óta tagja az EP-nek, amely 2009-ben az ő jelentését elfogadva hirdetett harcot az unión belüli roaming-díjak korlátozása érdekében.

A nemi egyenlőség jegyében Ursula von der Leyen levelében arra kérte Boris Johnson brit miniszterelnököt is, lehetőleg női nevek is szerepeljenek az Egyesült Királyság által jelölendő biztosjelöltek között.

Von der Leyen arra kérte a brit miniszterelnököt, hogy a lehető leghamarabb reagáljon a kérésre, ugyanis az új bizottság munkájának megkezdéséhez szükség van arra, hogy az Európai Parlament novemberben esedékes plenáris ülésén meg tudják tartani a szavazást, hiába tervez azzal Johnson, hogy néhány hónapon belül országa már nem lesz az Európai Unió tagja.

Ha érdekli az elektromobilitás, töltse ki az alábbi kérdőívet!