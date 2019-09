Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb sikert húztak be a lengyelek

Gyorsan nő a lengyel élelmiszerek kivitele az ázsiai piacokra, még a kínaiakat is sikerült megdolgozniuk, pedig nehezen adják be a derekukat, ha importról van szó.

A lengyel tej és baromfitermékek rendkívül népszerűek lettek a Távol- keleten - írta a Rzeczpospolita.

Az Eurostat és a lengyel statisztikai hivatal adataiból kiderült, hogy miközben a élelmiszerexport átlagosan 14 százalékkal nőtt 2019 első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest, a Kínába irányuló kivitel 76, a Japánba tartó 73 százalékkal ugrott meg.

Ez persze részben az alacsony bázisadatnak köszönhető. A Kínába érkezett lengyel élelmiszerek értéke megközelítette a 75 millió eurót. Ennek felét a hús- és a tejtermékek hozták. A gyors bővülés összefügg az állatbetegségekkel, amelyek szűkítik a kínai hazai kínálatot. Baromfihúst egyedül a lengyelek exportálhatnak Kínába az EU-ból, mert nem érintettek a madárinfluenza-járványban, a sertéshús terén azonban tiltólistán vannak, mert a sertéspestis miatt bevezetett tilalom őket is érinti.

Meglepő, hogy tavaly 12 millió zloty értékben teát is adtak el lengyel exportőrök Kínába, Japánba ennek kétszeresét vitték ki. Japánba idén közel ötmillió zlotyért halszeleteket is küldtek. Sörből 50 százalékkal nőtt a lengyel kivitel. Ázsiában az számít, hogy a termék európai, kevesen tudnák megmutatni a térképen, hol is van Lengyelország. A kínai piacot nehezen lehet meghódítani, hosszú folyamat és sok papírmunka kell hozzá.