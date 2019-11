Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb városból tiltanák ki a dízeleket

Bristol lehet az első város az Egyesült Királyságban, amelynek belvárosából kitiltják a dízelautókat. A bristoli városháza javaslata alapján reggel 7 és délután 3 között tilos lesz a behajtás a központi zónába - írja a G7.

A terv alapján a személyautók mellett a magántulajdonban lévő gépjárműveket is kitiltják a zónából, a tömegközlekedésre tehát nem vonatkozik a tilalom. A dízelek kitiltása 2021 márciusától lesz érvényben a tervek szerint. A javaslatról kedden szavaznak - olvasható a portálon.

Az indoklás szerint a tiltásban szerepe volt a 2015-ös dízelbotránynak. Bristolban a légszennyezettség jelentős probléma, évente háromszázan halnak meg légzőszervi betegségekben.

Bristol amiatt is tűnik jó helyszínnek a tiltás bevezetésére, mert az autóknak már most viszonylag alacsony szerepe van a városban. Bristol egyike annak a hat városnak az Egyesült Királyságban, ahol az összes utazás felét gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéssel teszik meg.



A tervezett döntésnek két jellemző kritikája van. Egyrészt túl kevés időt, nagyjából másfél évet hagytak a hatályba lépésig. A brit autóvásárlások nagyjából 25 százalékában adnak el dízelautót, így sokan az új autójukat cserélhetik le. Másrészt a döntés a szegényebb réteget érintheti érzékenyen, amelynek nagyobb problémát jelentene egy autó lecserélése. A bristoli városháza emiatt anyagi támogatást nyújtana a rászorulóknak a régi dízelautóik lecserélésére. Ugyanakkor ehhez a lépéshez fűződik a tervezet ellentmodásos része. A dízelautókat tiltó zóna körül ugyanis egy tágabb övezetet is létrehoznának. Itt behajtási díjat kellene fizetnie a dízeleknek, de nem a személyautóknak, hanem a buszoknak, taxiknak és teherautóknak. A személyautósok azért mentesülnének a fizetés alól, hogy az átlagembereket ne sújtsák aránytalanul. Ezt viszont többen kritizálták, mert pont a személyautók a legnagyobb szennyezők az Egyesült Királyságban.