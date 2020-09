Újra erőre kapott a híresztelés, hogy a koronavírust laborban fejlesztették ki

Ismét felbukkant az a kínai virológus, aki állítja, a Covid-19-es járványt okozó koronavírust laborban hozták létre és direkt szabadították rá a világra. Állítólagos bizonyítékokkal is előállt, de csak a Fox News karolta fel a történetét, miközben a tudományos világban már több cáfolatot közöltek elméletével kapcsolatban. Tanulmányát a Twitter is álhírnek bélyegezte, de az összeesküvés-elmélet pártolói új támadást indíthatnak. A nyilatkozó szakértők szerint erős belemagyarázás a mesterséges eredetet igazoló dokumentum.

Nem először fogalmazott meg vádakat Li-Meng Yan kínai virológus a SARS-Cov-2 vírussal kapcsolatban múlt héten a Fox News adásában, szerinte a vírust mesterségesen hozták létre egy kínai víruslaborban Vuhanban és tudatosan szabadították rá a világra. A meredek állításokat érdemes a helyén kezelni: egyetlen megbízhatónak tartott hírügynökség vagy szerkesztőség sem vette át az adatokat, a tudományos világban pedig Yan állításai közül többet is vitatnak.

A nyugati médiában egyelőre csak a bulvársajtó foglalkozott komolyabban a szakértő állításaival.

Yan elmondása szerint ő a University of Hong Kong laboratóriumában dolgozott, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) referencialaborjaként funkcionál. A kezdetektől érintett volt az új típusú koronavírussal kapcsolatos kutatásokban és szoros kapcsolatai voltak ezalatt kínai kórházakkal is - közölte Yan. Ugyanakkor az érintett egyetem cáfolja, hogy 2019 decembere és 2020 januárja között Yan foglalkozott volna az új típusú koronavírus emberről-emberre terjedésével. Maga az érintett ezt azzal magyarázza, hogy főnöke kérte meg 2019 decemberében, hogy foglalkozzon azokkal az esetekkel, amelyek egy furcsa, SARS-szerű megbetegedésre utaltak egy gócpontban, és amely Kína szárazföldi részéből érkezett.

Árral szemben

A Fox megjegyzi, hogy Yan állításai ellentétben állnak a Fehér Ház fő járványügyi tanácsadója, Anthony Fauci véleményével, aki kételyeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a vírus mesterséges eredetű lenne. Erről egyébként számos nemzetközi kutatás is napvilágot látott. Yan először július elején fogalmazta meg vádjait a vírus keletkezésével kapcsolatban, most azonban elmondása szerint bizonyítékokkal is szolgált. A Zenodo nevű oldalra feltöltött, előzetes tanulmánya szerint a vírus természetes állati eredetét bizonyító eddig tanulmányok téves feltételezésből indultak ki.

Szerinte ezek a tanulmányok azon a hibán alapulnak, hogy a természetben létező RaTG13 vírus 96 százalékos egyezést mutat a SARS-Cov-2-vel. Állítja, egyértelmű jelek vannak arra, hogy a ZC45-ös és a ZC21-es jelű denevérekben található vírusok felhasználásával készült a SARS-Cov-2. Szerinte a vírust mintegy 6 hónapnyi labormunkával létrehozható volt. Úgy véli, hogy a kínai kormány szándékosan hozott nyilvánosságra félrevezető adatokat a vírussal kapcsolatban. Viszont azt már laikus szem is észreveheti, hogy érvelése gyakran kimerül abban, hogy "egyszerűbb megcsinálni laborban, mint hogy a természetben magától módosuljon egy gén".

Az összeesküvés-elméletek határán mozgó munkájában egyébként meg is jegyzi, hogy a vírus természetét vitató tanulmányoknak komoly cenzúrával kell szembenézniük. Az ő tanulmánya szerint azonban a vírus olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek összeegyeztetetlenek egy, az állatokban természetes módon keletkező víruséval. Emellett a vírus természetes eredetéről szóló tanulmányokat többször meg is kérdőjelezték az elmúlt fél évben.

Alapvető hibák vannak benne

Elmélete a kritikusok szerint több ponton is gyenge lábakon áll a szakértők szerint. Craig Wilen, a Yale Egyetem orvosi karának kutatója szerint Yan állításai nem vehetők komolyan, mivel a genetikai elemzések alapvető elvárásait sem követi: a SARS-CoV-2 vírust alkotó 30 ezer darab génpárt több kutatócsoport is azonos módon szekvenálta, nemcsak a kínaiak, hanem külföldi laborok is, az nem állt rendelkezésre. A géntérkép elkészítése után hat hónappal sem tudják pontosan a szakértők, hogy melyik nukleotid miért felel a teljes állományban. Wilen állítja, teoretikusan már tart ott a tudomány, hogy egy-egy génpárt módosítani lehessen, de az már szinte lehetetlen, hogy azokat olyanokra cseréljék, amik kifejezetten ártalmassá teszik a kórokozót.

"Ha egyetlen elemet megváltoztatunk, az az egész vírust elpusztíthatja. Bármennyit is tanulmányozta a világ eddig ezt a vírust, fogalmunk sincs arról, hogy milyen tulajdonságai vannak a 30 000 bázispárnak, és ezek közül melyek fontosak a fertőzés szempontjából, melyik okozza a tünetmentes terjedést" - fogalmazta meg kritikáját a szakértő, aki szerint egymástól látszólag független nukleotidok kicserélése is okozhatja a vírus RNS-ének szétesését.

Wilen szerint Yan azon állítása még könnyebben kikezdhető, hogy "egyszerűbb laborban legyártani egy új gént, mint ahogy az a természetes evolúció révén kialakul". Eleve szakmaiatlannak nevezte, hogy a kínai önjelölt szakértő szerint hibás feltelezés, hogy a RaTG13 vírus 96 százalékos egyezést mutat, de ezzel szemben a ZC45-ös és a ZC21-es jelű denevérekben található vírusok felhasználásával készült a SARS-Cov-2. "A vadállatok között ezek a vírusok folyamatosan cirkulálnak. Az állatok több, genetikailag hasonló koronavírussal fertőződnek meg, ezek pedig kapcsolatba léphetnek egymással, ami megkönnyíti ezt a rekombinációt a vadonban" - érvelt Wilen amellett, hogy valószínűbb a természetes evolúció.

Emellett szóló érvként hozza fel azt is, hogy a Covid-19-et okozó vírusminták génállományát több kutató csoport is eltérő eredménnyel hasonlította össze más koronavírusokkal. A különböző laborok szekvenálásainak különbözősége épp azt mutatja, hogy a SARS-CoV-2 változik is, ahogy terjed, épp olyan gének esetében is, mint, amelyekről Yan azt állítja, hogy laborban fejlesztették ki. Willen úgy foglalta össze a mesterséges gyártást a vírusok kapcsán, hogy olyan, mintha valaki véletlenszerűen összedobált szavakkal próbálna szonettet írni. "Igen, kapna valamit, ami hosszra egy szonett, de szinte biztos, hogy inkoherens és értelmetlen lesz" - mondta a szakértő.

Hasonló álláspontra jutott David Robertson, a Glasgowi Egyetem kutatója, aki júliusban publikálta azt a tudományosan elfogadott kutatást, amely szerint a RaTG13 lehet a világjárványt okozó vírus őse. "Ez egy betekintés az áltudományos világba. Ez a jelentés csak kiragadott néhány példát, kizárta a bizonyítékokat és egy nevetséges forgatókönyvet adott elő" - összegezte a szakértő véleményét a National Geographicnak adott nyilatkozatában. Szerinte az is valószínűbb a mesterséges elkészítésnél, hogy a vírus 20 évig lappangott a denevérek és az emberek között, míg felvette a ma ismert formáját. A lapnak a jelentést értékelő négy másik neves kutató is fals állításoktól hemzsegőnek nevezte Yan dolgozatát.

Politikai ügy lehet ez is

Tény, hogy a vírus eredetének kérdése erősen átpolitizált. A kínai hatóságok valóban komolyan gátolták a WHO helyi vizsgálatait a vírus vuhani eredetével kapcsolatban, és ha bebizonyosodna, hogy mesterséges eredetű, annak bizonyosan messze mutató következményei lennének. Másrészt viszont Donald Trump amerikai elnök már a kezdetektől a vírus mesterséges létrehozásával vádolta Kínát - az elnökválasztási kampányban minden ebbe az irányba mutató bizonyíték segíthetné egyre halványodó újraválasztási esélyeit, és ez segítene elfedni azt, hogy a járvány elején igyekezett annak várható hatásait elbagatellizálni.

A Twitter mindenesetre letiltotta Dr. Li-Meng Yan fiókját. A Daily Mail által megkérdezett szakértők szerint a tanulmány megállapításai nem állják meg a helyüket. A lap szerint annak megbízhatóságát erősen megkérdőjelezi a tény, hogy elkészültét a Rule of Law Society and the Rule of Law Foundation nevű alapítvány támogatta, amelynek elnöke korábban Donald Trump fő tanácsadójaként ismert Steve Bannon volt.