Újra kamatot vágott a Fed

A Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően újra kamatot vágott. A 25 pontos mérsékléssel további gazdasági élénkülést érne el a jegybank, miután a jelek szerint lassulás kezdődhet az Egyesült Államok növekedésében az idei negyedik negyedévtől.

A piaci előrejelzéseknek megfelelően ismét, immár zsinórban harmadjára kamatot vágott a Federal Reserve. Az amerikai jegybank a rendes kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal lejjebb szállította a fő kamatsávot, ezzel 1,50-1,75 százalék közé mérsékelve a szintet.

Az USA-ban a harmadik negyedévben a megelőző három hónaphoz képest 1,9 százalékkal nőtt az össztermék, ez némileg meghaladta a várakozásokat. Erőteljes maradt a fogyasztás, miközben nem volt elmozdulás a beruházásoknál.

Idén a továbbiakban lassulást, nagyjából 1,5 százalékos éves növekedést várnak az elemzők, és a visszaesés 2020-ban is folytatódhat. Többek között ezért is árazták be előre a mostani kamatvágást, esetleg a várható mértékben volt szórás.

Jerome Powell Fed-elnök hamarosan részletezi a döntés hátterét. A testület vezetőjét több kritika érte a kommunikációja miatt, mivel ellentmondásos üzeneteket küldött a piacnak. Mostanra már lehet, hogy az új beszédírója is segít a jegybanki iránymutatás hatékony közvetítésében.

A kamatdöntést megelőzően Varga Zoltán, az Equilor elemzője a következő piaci reakciókkal számolt:

Kamattartás: esélye 20 százalék - részvénypiaci esés, dollár nagymértékű erősödése.

25 bázispontos kamatvágás, de ezt követően kivárást kommunikálnak: esélye 65 százalék - mérsékelt részvénypiaci emelkedés, dollár mérsékelt gyengülése.

25 bázispontos kamatvágás, további monetáris lazítás belengetése: esélye 15 százalék - nagymértékű részvénypiaci emelkedés, dollár nagymértékű gyengülése.