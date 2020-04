Újra megszólalt a szerbiai vírusguru

Predrag Kon szerb járványügyi szakember naponta osztja meg véleményét a nyilvánossággal, amely nem éppen biztató képet fest a koronavírus elleni harcról.

Predrag Kon epidemiológus szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem miatt foganatosított szerbiai intézkedések még legalább két hétig tartanak - vette át a B92 hírét a vajdasági Szabad Magyar Szó. A járványügyi szakorvos szerint a teljes kijárási tilalom bevezetése túlságosan súlyos lépés lenne, viszont az lenne a járvány megállításának leghatékonyabb módja.

"Személy szerint meggyőződésem, hogy egy ilyen intézkedés hirtelen elvágná a járvány terjedését" - magyarázta Kon doktor, és hozzátette, a legjobb lenne, ha mindenki úgy viselkedne, mintha valóban teljes kijárási tilalom lenne. "Aki aláaknázza az intézkedéseket, a nemzet egészsége ellen cselekszik" - tette hozzá.

Egy napra rá azt a véleményét osztotta meg videónak nézőivel, hogy Szerbia belépett a koronavírus-fertőzés ötödik hetébe, és bebizonyosodott, hogy a vírust nem lehet ellenőrzés alatt tartani. "Folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma. Számítottuk rá, hogy ez be fog következni és amennyire lehet felkészültünk rá. A kórházakban az egészségügyi személyzet közül is sokan megfertőződtek, ezért a közeljövőben az egészségházakra és a választott orvosokra is nagyobb szerep hárul majd" -fejtegette

Branimir Nestorovic tüdőgyógyász is aggódik. "A jövő (húsvét) hétvégétől félek nagyon, akkor lesz két hete annak, amikor mindenki az utcán sétált. A kijárási tilalom bevezetésével a legveszélyeztetettebb korosztályt megvédtük, de azon a hétvégén rengeteg fiatalt lehetett látni az utcán, bárki megfertőződhetett. A következő két hét sorsdöntő lesz. Bármi megtörténhet, eddig olcsón megúsztuk" - mondta a szakember, hozzátéve, hogy újabb szigorításként már csak a 24 órás kijárási tilalom bevezetését rendelhetik el.