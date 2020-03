Újra nőtt Olaszországban a fertőzöttek és a halottak száma

662 fővel emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és így 8165-re nőtt a Covid-19 betegség eddigi áldozatainak a száma - közölte csütörtök esti tájékoztatóján az olasz polgári védelmi hatóság. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma a szerdai 3491-hez képest csütörtökre mintegy 1000-rel növekedett.

A polgári védelmi hatóság hangsúlyozta, hogy a valós adatok a közölteknél is magasabbak, mivel nem tartalmazzák Piemont tartományt, amelynek megkésett számait a péntekiekhez adják majd hozzá. Az "új" elhunytak száma csökkent, de a polgári védelem szerint továbbra is magas: szerdán 683, kedden 743, hétfőn 602, vasárnap 650, szombaton 793 beteg halt meg, míg az elmúlt 24 órában 662. Az újonnan diagnosztizált betegek száma az utóbbi öt napban mért enyhe, de fokozatos csökkenés után emelkedett ismét hirtelen, 4492-re. A gyógyultak létszáma majdnem ezerrel 10 361-re nőtt.

A gyógyultakat és halottakat is számolva 80 539-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. A gócpont Lombardiában a bizonyított fertőzöttek száma 2543-mal emelkedett a szerdai 1643-hoz képest. A tartományban egy nap alatt 387-en haltak meg a korábbi 296-hoz képest.

Szakértők nem zárták ki, hogy elérkezett a "tetőzés", amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezekben a napokban várt. Agostino Miozzo a polgári védelmi hatóság helyettes vezetője kijelentette, a hirtelen esetnövekedés okait még vizsgálják. A WHO főigazgató-helyettese Ranieri Guerra hangsúlyozta, a számok alakulásától függetlenül, az olaszoknak továbbra is szigorúan be kell tartani az óvintézkedéseket.

Attilio Fontana lombardiai kormányzó az MTI-nek adott korábbi interjúban felszólítást intézett a világ orvosaihoz, ápolóihoz, segítsenek a teljesen "elcsigázott" lombardiai egészségügyi dolgozóknak.

A lombardiai Pavia város fertőző betegségekre szakosodott kórháza főorvosa Raffaele Bruno kezelte az olaszországi első számú betegként ismert 38 éves Mattiát, aki tizennnyolc napig feküdt intenzív osztályon. Raffaele Bruno úgy nyilatkozott, sohasem fogja elfelejteni a február 20-i éjszakát, amikor Mattia teszteredményéből megértették, hogy az új koronavírus nemhogy megérkezett, de el is terjedt Olaszországban. "Hosszú idő kell, amíg vissza tudjuk állítani a normalitást az egészségügyben" - mondta Raffaele Bruno. Megközelítette a negyvenet az elmúlt egy hónapban elhunyt olasz orvosok száma, és túllépte a 6 ezret a megbetegedett egészségügyi dolgozóké.

A Lombardiával határos, 4,3 millió lakosú Piemont tartományban legutolsó adatai szerint eddig több mint 18 ezer tesztet végeztek, mintegy 7 ezer bizonyított fertőzöttet számolnak, majdnem ötszáz halottal. A betegek nagy része a régió idősotthonaiból származik. Az 5,8 milliós Lazio tartományban alig teszteltek, és a több mint ezer regisztrált fertőzött több mint egyharmada szintén idősotthonban élt.

Gyógyultan hagyta viszont el Rimini város kórházát egy 101 éves férfi, aki pozitívnak bizonyult, de egy hét után túl volt a betegségen.

A polgári védelem közölte, hogy vezetője Angelo Borrelli lázasan házi karanténban van, de negatívnak bizonyult a koronavírus-teszten.

Sajtóértesülések szerint Vatikánváros lakóit is tesztelték csütörtökön, köztük Ferenc pápát, miután egyik közeli munkatársa pozitívnak bizonyult. Az eredményt a Vatikán nem közölte. Az egyházfőt már március elején is tesztelték, és akkor negatívnak bizonyult.