Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újra támad a lisztéria: most Spanyolországban

Spanyolország nemzetközi egészségügyi figyelmeztetéseket adott ki a lisztériás megbetegedések növekvő száma miatt - jelentette be María Luisa Carcedo spanyol egészségügyi miniszter. A fertőzés alapvetően a belföldi forgalmazást érinti, és megtették a szükséges intézkedéseket a megállítására.

Az EU-t és az Egészségügyi Világszervezetet is figyelmeztették, mert előfordulhat, hogy turisták is megfertőződtek. Az Európai Bizottság is figyelemmel követi a fejleményeket.

A bejelentés szerint augusztus 15. óta mintegy 150-en betegedtek meg lisztériával fertőzött élelmiszerek fogyasztását követően az ország déli részén található Andalúziában, és egy kilencvenéves nő meghalt. A lisztériagyanús esetek száma több százra tehető.

A fertőzés forrásai az első vizsgálatok szerint a La Mechá cég sertéshúsból készült termékei lehettek. A hatóságok bezárták az ellátó üzemet, és minden terméket ellenőriznek. Madrid szerint a fertőzött húst csak hazai piacon értékesítették - írta az MTI híre alapján a Hirado.hu.