Újratöltik a puskákat Lengyelországban

Tájkép vihara után - így jellemzi a lengyel média a szeptember közepén kialakult kormányválság utáni helyzetet, amelyben nagyon sok dolog tisztázatlan. A kormányban kettős hatalom alakult ki, az ellenzék nem tudta kihasználni a kormánypártok civakodását.

A lengyel médiában sorra jelentek meg az elemzések azok után, hogy a kormánykoalíció szeptember 26-án mintegy két perc alatt aláírta az országot kormányzó hárompárti koalíció, az Egyesült Jobboldal megújított koalíciós szerződését. A dokumentumból az általánosságokon kívül nem olvasók ki konkrét tervek. Az új kormány összetételéről csak találgatások jelentek meg, állítólag ezen a héten már kiderül, hány minisztérium is marad, és azok vezetői kik lesznek - írta az onet.pl.

A hírportál egyértelműnek tartja, hogy az elmúlt két hét kormányválságának nyertese Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter, az erőteljesen radikális jobboldali Szolidáris Lengyelország törpepárt elnöke volt. Jaroslaw Kaczynski, a nagy kormánypárt, a radikális jobboldali Jog és Igazságosság vezetője, az ország tényleges ura szívesen kidobta volna a koalícióból őt is és pártját is, még azon az áron is, hogy ezt követően kisebbségből kellett volna kormányozniuk.

Meggondolta magát

A szakértők csak találgatják, miért gondolta meg magát. Az onet.pl elemzése szerint Mateusz Morawiecki miniszterelnök helyzete meggyengült, mivel Ziobro az ellenfele a radikális jobboldali informális vezetői posztjáért folyó versenyben, ami a 71 Kaczynski visszavonulásával üresedhet meg. A másik körülmény, ami keresztbe tesz Morawieckinek, az az, hogy Kaczynskié miniszterelnök-helyettesként belép a kormányba. Ezzel egy kormányon belüli mások kormány keletkezik, mert Morawiecki de facto nem főnöke Kaczynskinek.

Az elemzők szerint a PiS elnöke azért gondolta meg magát, mert a koalíció szétesése, megnehezítette volna a kormány helyzetét. Egy kisebbségi kormánnyal sok mindent nem lehetett volna végrehajtani, amit a PiS tervez, továbbá az éves költségvetés elfogadása is kérdéses lett volna. Kaczynski ezért kiegyezett Ziobroval és Jaroslaw Govinnel, a koalíció másik törpepártja, a Megegyezés vezetőjével. Vajon mit ajánlott Ziobro Kaczynskinek az alkuban? Kinek nehezíti meg a legjobban a helyzetét, hogy a PiS elnöke belépett a kormányba? Ez csak kettő a megválaszolatlan kérdések közül.

Erőlködő ellenzék

Amikor még csak a kiszivárogtatások jelentek meg a sajtóban arról, hogy Kaczynski miniszterelnök-helyettesként belép a kormányba, a kormány háza táján a legidegesebbek Morawiecki embereit látták. Ez alapvetően megváltoztatja ugyanis a kormányban is az erőviszonyokat, sőt a miniszterelnök pozíciója a PiS-ben is meggyengülhet.

Eközben az ellenzék egyfolytában azon lamentált, hogy benyújtson-e bizalmatlansági indítványt arra alapozva, hogy a Szolidáris Lengyelország kilépésével többségbe kerültek volna a kormányon kívüli parlamenti képviselők vagy sem. A mérsékelt jobboldali Polgári Platform, az ellenzék legnagyobb pártja, teljesen tehetetlennek bizonyult. Kaczynski persze ezt a gyengeséget ki akarja majd használni, kérdés, milyen célokra. És persze az is kérdés, hogy az ellenzék ismét hagyni fogja-e, hogy a kormány azt tegyen, amit akar?