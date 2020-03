Üres benzinkutak - ilyen még sose volt

A nyersolaj ára az Egyesült Államokban beköszönt hordónként 20 dollár alá, miközben az olajfinomítók az üzemanyag-kereslet drasztikus visszaesésétől szenvednek. Eközben az amerikai vezetés nem tudta meggyőzni Szaúd-Arábiát, hogy hagyjon fel az olajárháborúval.

Az észak-amerikai WTI kőolaj ára egy időre hordónként 20 dollár alá csökkent, amivel 2002 óta nem látott mélységet járt meg - adta hírül a Financial Times.

Az olajpiaci kereskedők arra számítanak, hogy a világon elérhető kitermelési kapacitások egy részét le fogják zárni a koronavírus-járvány nyomán kibontakozott gazdasági válság miatt. A WTI eséséhez hasonlóan a londoni Brent jegyzése is 6 százalékkal zuhant, amivel 23 dollár/hordóra csökkent. Ez szintén 18 éves mélypont. A hullámvölgy után a WTI ára visszatért 20,63 dollárra, a Brenté 23,48 dollárra.

Többlet jöhet?

Eközben a kínálati oldalon Oroszország és Szaúd-Arábia árháborúja okoz gondot, amelyet úgy vívnak, hogy mindkét fél magasan tartja kitermelését és exportját abban bízva, hogy másikat, illetve az amerikai olajpala-termelőket teszik tönkre előbb az alacsony árak.

A szakértők mindezek alapján arra számítanak, hogy áprilisban napi 25 millió hordós kínálati többlet keletkezhet a világpiacon. Ez napok alatt meghaladhatja a világon rendelkezésre álló tárolási kapacitásokat.

Történelmi összeomlás

Ez az árak történelmi összeomlása, és még nem vagyunk a végén, mert a piac csak most kezd kifutni a fogyasztókból, akiknek eladhatná az olajtermelők áruját - véli Jason Bordoff, az Obama-adminisztráció korábbi tanácsadója, jelenleg tudományos kutató. Az olajpala-kitermelőket csak most éri el igazán a kín, a következő időszakban a egyre többen lesznek kénytelenek feladni a munkájukat - teszi hozzá. Más szakértői is úgy látják, hogy az alacsony árak olyan csődhullámot hoznak az olajiparba, amilyenre soha nem volt még példa.

A mostani áron nem csupán az amerikai olajpala-termelés válik veszteségessé, hanem a kanadai olajhomok-kitermelés, az észak-tengeri olajkutak termelése és az Ázsiában itt-ott folyó olajkitermelés is. A cégek egyelőre igyekeznek kitartani abban bízva, hogy versenytársaik előbb mennek tönkre, mint ők, ám ezt az is jelenti, hogy a verseny az egész ágazatban egyfajta háborúvá durvult. Az USA kormánya ugyan igyekezett nyomást gyakorolni a szaúd-arábiai vezetésre, hogy hagyjon fel az árháborúval, ám ez egyelőre kevés eredményt hozott.

Nixon idejében

Az üzemanyag-kereslet egyes kritikus piacokon felére esett azzal párhuzamosan, hogy a nyugati gazdaságok a járvány miatt lehúzták a rolót. A finomítók mindenütt termeléscsökkentésre készülnek, amivel az olajpiac összeomlása a kitermelés után eléri a feldolgozó ágazatot is. A szakértőket különösen az USA-ban tapasztalható jelenségek aggasztják. Az FGE energiapiaci tanácsadó cég szerint csak az Egyesült Államokban napi ötmillió hordóval csökkenhet a benzinkereslet áprilisban, ami megegyezik a világ olajfogyasztásának öt százalékával.

Ez olyan, mintha egész Európa, Afrika és a Közel-Kelet autósai letennék az autóikat - hoz hasonlatot a katasztrofális helyzetre Cuneyt Kazokoglu, az FGE olajkereslettel foglalkozó szakértője. Egy másik hasonlat is érzékelteti a helyzetet: az USA üzemanyag-fogyasztása várakozások szerint az 1970-es évek eleje, Richard Nixon elnöksége idején látott szintre zuhanhat vissza - véli Tom Kloza, az Opis tanácsadó cég energiapiaci elemzője.