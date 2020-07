Űrkutatásban együttműködik Magyarország Izraellel

Magyarország és Izrael mindig számíthat egymásra, a két ország barátsága, partneri együttműködése erősebb, mint valaha - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben, ahol megbeszélést folytatott Gabi Askenazi izraeli külügyminiszterrel.

Magyarország sosem fog támogatni Izraellel szemben előítéletes határozatokat - közölte az MTI szerint a magyar miniszter, aki szerint Izrael és Magyarország azon országok között van, amelyeket a nemzetközi szervezetekben és médiában a leginkább támadnak. Sokaknak érdekében áll, hogy a két ország között érdekellentét legyen, de még soha nem volt olyan jó a kétoldalú együttműködés, mint most - mondta Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány jelentette kihívás egy új dimenzióját is megteremtette a magyar-izraeli együttműködésnek. Európa teljesen védtelen volt a védőfelszerelések és -eszközök beszerzését illetően, ezért az egyik legfontosabb kötelességük, hogy stratégiai kapacitásokat építsenek ki, hogy maguk gyárthassák le a legfontosabb védőeszközöket, felszereléseket - véli a miniszter. Izraellel együttműködésben világszínvonalú lélegeztetőgépeket gyártanak Magyarországon, és ezekből exportálni is tudnak. A külügyminiszter hangsúlyozta: a Közel-Keleten Izrael az elsőszámú kereskedelmi és beruházó partnere Magyarországnak, az együttműködés lényeges területe a kóser élelmiszeripar, az önvezető autók fejlesztése és az űrkutatási együttműködés.

Megállapodtak, hogy 50 izraeli hallgatót fogadnak magyarországi tanulmányokra. Szijjártó elmondta, hogy Magyarország biztonságos ország a zsidó közösség és a turisták számára, és zéró toleranciát hirdettek az antiszemitizmus ellen.

Gabi Askenazi szerint Magyarország fontos barátja Izraelnek, és mindkét ország elkötelezett az együttműködésük fokozása mellett. Az izraeli politikus a kétoldalú együttműködés fontos területei között említette a gazdasági kapcsolatokat: az autóipart, a mezőgazdaságot, valamint a lélegeztetőgépek közös gyártási kapacitásának bővítését, tekintettel a koronavírus-járványra. Magyarország nemcsak az Európai Unióban, hanem az ENSZ-ben és más nemzetközi szervezetekben is Izrael barátja.

Gabi Askenazi a regionális biztonság tekintetében kifejtette: a legnagyobb fenyegetést Irán jelenti, az ország nukleáris programja és regionális ambíciói nagy aggodalmat keltenek. Irán megszegte a nukleáris programjára vonatkozó ígéreteit, ezért a nemzetközi közösségnek fel kell lépnie vele szemben, fokozni kell a rá nehezedő nemzetközi nyomást - írta az MTI.

Szijjártó Péter Jeruzsálemben találkozik Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és Izhar Shai tudományos és technológiai miniszterrel is.

A felek megállapodást írtak alá a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramról, valamint a magyar-izraeli űrkutatási együttműködés szorosabbra fűzéséről.