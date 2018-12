Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

USA-Kína: gyors áttörésben bíznak

Gyors eredményekre számít az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokon Larry Kudlow, a Fehér Ház Országos Gazdasági Tanácsának elnöke, aki a Fox televízió üzleti csatornájának nyilatkozott erről hétfőn.

A változásoknak "nagyon gyorsan" kell megtörténniük, és egy sor területen érzékelhetőek lesznek - fogalmazott a gazdasági főtanácsadó, hozzátéve, hogy az eredmények már a 90 naposra tervezett tárgyalások idején is megtapasztalhatóak lesznek. (Trump más területen is megállapodna Kínával.)

A mezőgazdasági és energetikai termékekre kivetett vámtarifákat csökkentik, és könnyítik az amerikai tulajdonú, Kínában lévő vállalkozások helyzetét is. A gazdasági főtanácsadó számít arra is, hogy előrehaladást érnek el a technológiai transzferek és a szellemi tulajdon ügyében. A Trump-kormányzat korábban erősen kifogásolta, hogy Kína eltulajdonítja a legfejlettebb amerikai technológiákat és szellemi tulajdont.

"Ezeknek a dolgoknak hamarosan be kell indulniuk. Azonnali és érzékelhető változásokat kell tapasztalnunk majd a kínai oldalon is" - mondta Kudlow. Leszögezte ugyanakkor, hogy nem akar további részletekbe bocsátkozni. Hangsúlyozta viszont, hogy Washington a tárgyalások idején is élénk kereskedelmi kapcsolatot szeretne Pekinggel. "Ha ígéretéhez híven Kína megnyitja a piacát és ezt gyorsan teszi, akkor növeljük exportunkat" - fogalmazott Larry Kudlow.

Az Egyesült Államok és Kína a hét végén jelentette be, hogy megállapodásra jutott a vámtarifák miatti kereskedelmi vita ügyében és a 90 napra tervezett tárgyalások időszakára felfüggesztik a vámtarifák bevezetését. Hétfőn Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter szintén arról nyilatkozott, hogy optimista az amerikai-kínai tárgyalásokat illetően. Mnuchin - a gazdasági főtanácsadóhoz hasonlóan - azt hangoztatta, hogy gyors megoldásra számít - írja az MTI.

Mnuchin azt is elmondta az újságíróknak, hogy Kína beleegyezett az importált gépjárművekre kivetett vámok eltörlésébe - amit egyik hétfői Twitter-bejegyzésében Donald Trump elnök is írt - ám részleteket nem közölt. A Bloomberg hírügynökség azonban felhívta a figyelmet arra, hogy ezt az információt Peking nem erősítette meg, sőt a kínai külügyminisztérium szóvivője kifejezetten elhárította az importautók vámjára vonatkozó kérdéseket.

Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelmi főtanácsadója hétfőn az amerikai közszolgálati rádióban (NPR) bejelentette, hogy Donald Trump Robert Lighthizert, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalóját nevezte ki az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások vezetőjévé. Elemzők szerint a Fehér Ház döntése azt jelzi, hogy Washington keményvonalas álláspontot képvisel majd a tárgyalásokon, Lighthizert ugyanis Kínával kapcsolatban szkeptikus politikusként tartják számon.