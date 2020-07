Utcára vonultak a szexmunkások, hogy nyissák újra a hamburgi bordélyokat

A koronavírus-járvány okozta gazdasági károk egész országokat tesznek most tönkre, de vannak társadalmi csoportok, amelyeket halálra is ítél a mostani helyzet és az elrendelt védekező intézkedések. Az olyan perifériára szorult rétegek, mint a mélyszegénységben élők, a szexmunkások, vagy a feketegazdaság szereplői most szó szerint a túlélésükért küzdenek.