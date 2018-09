Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Útzár és lövések fogadták a szerb államfőt

Tüntetések, blokádok kísérik Aleksandar Vuèiæ szerb államfő koszovói látogatását, volt ahol felgyújtották a barikádokat - írja a Szabad magyar szó.

Több száz albán, köztük az egykori Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) veteránjai vasárnap reggel munkagépekkel, teherautókkal és farönkökkel zárták el a Banje faluhoz vezető utat Srbica községben, Koszovóban - írja a portál.

Elszórtan lövéseket is lehet hallani Trnava környékén. A demonstrálók transzparenseket tartanak, melyeken a következő feliratok olvashatóak: "Vuèiæ nem megy át", "Vuèiæ, fordulj vissza!".

A tüntetések Aleksandar Vuèiæ szerb államfőnek szólnak, aki hivatalos látogatáson jár Koszovóban.

Az MTI szerint az utazása szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt, nem lehetett ugyanis tudni, hogy a koszovói kormány engedélyezi-e a belépését. Kadri Veseli házelnök is fenyegetéssel felérő kijelentést tett csütörtökön, amikor azt mondta: "Ha úgy döntünk, hogy nem jöhet, akkor nem léphet be Koszovóba. Engedély nélkül is próbálkozhat, de akkor úgy járhat, mint az a másik (Marko Djuric)".

Marko Djuricot, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának a vezetőjét márciusban letartóztattak, majd kiutasítottak Koszovóból, mert állítólag engedély nélkül lépte át a határt.

A Szabad magyar szó szerint Vuèiæ kijelentette: "Ez az akció azt bizonyítja, hogy az albánok ugyanazoktól a betegségektől szenvednek, amelyektől mi is szenvedtünk. Remélem, mindannyian képesek leszünk meggyőgyítani magunkat sokkal értelmesebb eszközökkel; szavakkal, párbeszéddel, erős gazdasággal, tudással, eszközökel" - mondta a szerb államfő, hozzátéve: sosem nyűgözte le valakinek a gyűlölete, de "ha valaki nagyképű és öntelt és olyan jelképeket mutogat, amelyekről azt hiszi, sérthetnek bennünket, nagyon téved: még erősebb leszek és még inkább eltökélt abban, hogy megőrizzük a békét, megőrizzük a szerb intézményeket és a szerb népet Koszovóban".

A túlnyomó többségében albánok lakta Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ám Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni. A szerbek kultúrájuk és vallásuk bölcsőjeként tekintenek Koszovóra. Szerbia és Koszovó 2013-ban Brüsszelben megegyezett a kapcsolat normalizálásáról, ám előrelépés azóta sem történt. A kapcsolat rendezése mindkét ország európai integrációja szempontjából kulcsfontosságú.

Legutóbb pénteken ült volna tárgyalóasztalhoz a szerb és a koszovói elnök Brüsszelben, ám a koszovói parlament elnökének kijelentése miatt Vucic végül úgy döntött, nem tárgyal Hashim Thacival. Kiemelte, hogy a tárgyalásokat nem akarja végleg megszakítani, de a mostani találkozó nem a legmegfelelőbb időpontban történt volna.

Az 1,8 milliós Koszovóban körülbelül 120 ezer szerb él, főként az ország északi részén, de kisebb közösségekben (enklávékban) elszórva több helyen is.

