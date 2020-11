Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Üzenet érkezett a WHO-tól

Nagyon-nagyon valószínű, hogy folytatódhat a régi életünk, de továbbra is be kell tartanunk a higiéniát és a távolságtartást - jelentette ki Mike Ryan, Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti igazgatója.

A világszervezet igazgatója Covid-19 elleni védőoltás révén a világ fokozatosan ellenőrzése alá vonhatja a koronavírus-járványt a jövő évben, egyben óvatosságra intett a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban - írta az MTI nyomán az Infostart.hu. Koronavírus: megérkeztek a legújabb adatokat A védőoltások nem tüntetik el teljesen a Covid-19-betegséget. A mostani intézkedéseink és a védőoltások révén ténylegesen el tudjuk laposítani a járványgörbét, elkerülhetjük a kijárási korlátozásokat, és fokozatosan az ellenőrzésünk alá vonhatjuk a járványt - mondta Mike Ryan az RTL televíziónak. Teljességgel a tudatában kell lennünk, hogy csökkentenünk kell az esélyét annak, hogy valakit megfertőzzünk, így óvatosan kell megszerveznünk a karácsonyi ünnepeket - fogalmazott a szakembeí.